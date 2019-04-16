В Красноярске дознаватели проводят проверку по инциденту в школе № 151. Там учитель английского на глазах у подростков избила двух учениц восьмого класса. В результате у одной школьницы синяк под глазом, у другой — сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

В Красноярске дознаватели проводят проверку по инциденту, который произошел в школе № 151. Там учитель английского на глазах у подростков избила двух учениц восьмого класса.На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.В результате у одной школьницы синяк под глазом, у другой — сотрясение мозга, ушибы и ссадины.Родители девочек написали заявление в полицию, там начали проверку. Учитель от уроков отстранена, сообщает "ТВК Красноярск".В отношении учителя могут возбудить уголовное дело по статье "Побои". Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Сама преподаватель говорит, что не сдержалась.Руководство школы утверждает, что эта педагог работает у них два года и никогда признаков агрессии не проявляла.