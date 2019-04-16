Ученики с интересом слушали сотрудников полиции и задавали вопросы.

Сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району в рамках мероприятий по правовому просвещению школьников приняли участие в специально организованных правовых часах для ребят 7-9 классов городских школ.Стражи порядка провели с подростками разъяснительные беседы на темы бдительности и соблюдения мер личной безопасности, обратив внимание на опасности, которые могут подстерегать во всемирной сети, а также о наиболее распространенных видах правонарушений совершаемых подростками. Особое внимание на встречах сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и уголовного розыска уделили темам профилактики экстремизма и терроризма. Сотрудники полиции пояснили, что безобидный с точки зрения некоторых поступок, например, ложное сообщение об опасности, на самом деле может быть уголовно наказуемым деянием.Ученики с интересом слушали выступающих сотрудников и задавали вопросы.В завершении встреч сотрудники пожелали детям быть законопослушными, внимательными и осторожными.