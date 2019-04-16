Нижняя палата приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обеспечивающий устойчивую работу российского сегмента глобальной Сети. Документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика.

Нижняя палата приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обеспечивающий устойчивую работу российского сегмента глобальной Сети. Документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика.Нормативно-правовой акт подготовлен на фоне новой стратегиинациональной кибербезопасности США, принятой осенью прошлого года. Россия вдокументе в очередной раз бездоказательно обвиняется в совершении хакерскихатак на Западе, говорится об ответных действиях против Москвы.В связи с этим необходимо обеспечить надежность ибезопасность Рунета, подчеркивают авторы инициативы. В документе прописаныправила маршрутизации трафика, контроль за их соблюдением, также предусмотренавозможность минимизации передачи за рубеж данных российских пользователей.Государственные органы и органы местного самоуправленияобязуются обеспечить защищенное электронное взаимодействие с гражданами. Крометого, законопроект обязует операторов связи при наличии угроз организовать возможность централизованного управления трафиком.Также документ предполагает установку на сетях связитехнических средств, определяющих источник трафика. Техсредства должны будутограничить доступ к запрещенным ресурсам. Кроме того, создается инфраструктура,позволяющая обеспечить функционирование отечественных интернет-ресурсов вслучае отключения российских операторов от зарубежных серверов.Органы власти, операторы связи и владельцы технологическихсетей будут участвовать в регулярных учениях по выявлению угроз Рунету иобеспечению его устойчивой работы.Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая назаседании 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре, призвалпарламентариев других стран работать надстран. По мере внедрения новых технологий парламентарии должнысоздавать под них соответствующее законодательство, подчеркнул председатель нижнейпалаты."Которое, с одной стороны, будет направлено на развитие новойэкономики, а другой стороны, будет решать вопросы, связанные скибербезопасностью, защитой прав граждан, интеллектуальной собственности,хранением больших данных", – отметил спикер.