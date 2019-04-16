Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в выборах в Верховную раду, которые намечены на осень нынешнего года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в выборах в Верховную раду, которые намечены на осень нынешнего года.Он указал, что для стабильного развития страны "еще много нужно сделать". "И для этого нужно разумное большинство, разумная коалиция в украинском парламенте образца 2019 года", — цитирует слова Гройсмана ТАСС.Период же между президентскими и парламентскими выборами, по мнению премьера, следует использовать "для изменения системы". Как пояснил глава украинского правительства, это нужно, чтобы система "приводила новых людей, чтобы новые люди изменяли ситуацию в стране".По предварительным данным, выборы в Верховную раду Украины должны состояться 27 октября.