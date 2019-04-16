Еще 40 миллионов россиян теперь могут бесплатно смотреть 2 десятка телеканалов в высоком качестве. В понедельник на цифру переключились 20 регионов страны, в том числе - Москва и Подмосковье.

Еще 40 миллионов россиян теперь могут бесплатно смотреть 2 десятка телеканалов в высоком качестве. В понедельник на цифру переключились 20 регионов страны, в том числе — Москва и Подмосковье.Изображение такого качества еще совсем недавно смотрели многие телезрители Ивановской области. Но теперь аналоговый сигнал ушел в прошлое. А на смену пришло цифровое вещание. Картинка совершенно иного качества: яркая, насыщенная, четкая. И такое телевидение нового поколения доступно каждому жителю региона.Получить качественный телесигнал теперь можно в любой точке области. Реальность, которая еще 10 лет назад, казалась, большой мечтой. Это стало возможно благодаря масштабной федеральной программе. В одной только Ивановской области в развитие "цифровой" инфраструктуры вложено более полумиллиарда рублей.До эпохи цифровизации многие жители региона смотрели всего четыре телеканала, а некоторые – вообще один. Помехи и рябь на экране даже для жителей отдаленных сел и деревень теперь в прошлом. 20 телеканалов. Сотни телепередач и фильмов в отличном качестве абсолютно бесплатно. Даже на старом телевизоре. "Цифра" — это не только качественное изображение, но и выгода. Ведь платить кабельному оператору теперь нужно.Новая эра началась и для компании "Ивтелерадио". Местный филиал ВГТРК запустил новый аппаратно-студийный комплекс. Десятки приборов освещают нашу новую студию, а современные видеокамеры позволяют снимать картинку высокой четкости. Плазменные панели, звуковое оборудование. А это первая в истории нашей телекомпании видеостена. Именно отсюда ведущие ГТРК "Ивтелерадио" каждый день будут рассказывать вам о главных событиях региона.Как перевооружилась наша телекомпания, посмотрели губернатор Станислав Воскресенский, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов и заместитель главы Роспечати Татьяна Наумова. Новейшее оборудование практически в каждом кабинете. Такого оснащения нет больше ни в одной телекомпании региона.Меняется не только теле, но и радиовещание. Модернизированы аппаратные, "монтажки". Преобразились и студии звукозаписи. Благодаря техническому переоснащению наша телекомпания выходит на новый уровень производства новостей. Масштабная модернизация позволит увеличить охват аудитории в разы."Сейчас, благодаря федеральной поддержке, полностью модернизирована студия ГТРК, работающая здесь, в Иваново. Это значит, ребятам будет легче работать, журналистам, а мы, как жители Ивановскй области, надеемся на лучшую, качественную картинку и на качественное вещание", — отметил Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области.Качественное вещание приходит и в другие регионы. Сегодня аналоговый сигнал ушел в прошлое еще в 19 регионах страны. А уже летом в эпоху цифрового телевидения вступит вся Россия.