В юбилей Аллы Пугачевой она сама и ее близкие собрались в студии программы Пусть говорят на Первом канале. Но звучали в этот вечер не только поздравления.

В юбилей Аллы Пугачевой она сама и ее близкие собрались в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале. Но звучали в этот вечер не только поздравления.Журналисты знают, что Примадонна никогда не ссорится с прессой, поэтому позволяют себе полоскать ее имя без конца. Но это не значит, что певица не в курсе происходящего. "Все время идет вранье, постоянно какой-то вымысел, все время что-то перекручивают", – возмущена певица тем, как и что о ней сочиняет пресса.Но больше всего ее взбесила программа "Секрет на миллион" на канале НТВ, где называющий себя любовником Аллы Пугачевой музыкант Сергей Челобанов рассказывал ведущей Лере Кудрявцевой интимные подробности. "Как из помойки выскакивает девушка очень красивая – ведущая – и в этой помойке начинает рыться, – рассказывает Примадонна. – "А скажите, а вы спали с ней?" – спрашивает эта девушка гостя. А он сидит как этот... "Да", – говорит. "Ой, а какая она в постели?" – продолжает ведущая. И все это с экрана телевизора!"Правда, Сергея Челобанова певица не винит. "Не виноваты эти люди, которых спрашивают, что они должны ответить, если уж пришли, – считает артистка. – Виноват уровень вот этих ведущих, дикторов, тем! А потом мне говорят: "Вы, Алла Борисовна, ничего не понимаете, ведь это грязное и противное дает рейтинг!" Да к черту такой рейтинг! Вы должны воспитывать, показывать, чтобы люди стремились к хорошей жизни!"пояснила, почему она устала молчать, когда бывшие любовники и мужья поливают ее грязью, а бессовестные репортеры наживаются на этом. "Честно говорят, поднадоело, – говорит, например, она об Александре Стефановиче. – Везде суется эта морда, мол, он меня сделал! Вот я и решила, что надо сейчас высказать все, раз такой момент, потом до 80 придется молчать!".