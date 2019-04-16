За это ему доставалась часть запрещённых веществ

За это ему доставалась часть запрещённых веществВ Камешково вынесли приговор мужчине, который организовал у себя в квартире настоящий наркопритон.Как сообщают в прокуратуре, мужчина стал часто общаться с наркоманами. И в итоге придумал, что им можно сдавать квартиру для потребления запрещённых веществ. При этом он даже обеспечивал знакомых необходимыми приспособлениями для приготовления и употребления наркотиков. За свои услуги он получал часть наркотиков.Камешковец надеялся, что никто не узнает о притоне, так как он ограничил доступ в дом посторонним людям, соблюдал все правила конспирации. Однако полицейские всё равно всё узнали.В итоге мужчину приговорили к 6 месяцам колонии-поселения.