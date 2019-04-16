О непростом характере Меган Маркл уже ходят легенды. Прислуга даже наградила бывшую актрису прозвищем Трудная герцогиня. Недавно стало известно, что еще один помощник решил покинуть монаршую семью из-за требований жены принца Гарри.

О непростом характере Меган Маркл уже ходят легенды. Прислуга даже наградила бывшую актрису прозвищем "Трудная герцогиня". Недавно стало известно, что еще один помощник решил покинуть монаршую семью из-за требований жены принца Гарри.Королевский пилот был вынужден уволиться, потому что "устал исполнять желания беременной герцогини". Как рассказал анонимный источник, летчик регулярно совершал рейсы для того, чтобы привезти "странные закуски" для беременной Меган Маркл. Его стали использовать как "круглосуточную доставку еды"."Это очередное доказательство того, что профессионалы просто не могут работать с бывшей актрисой. Ее требования очень жесткие. Она относилась к королевскому пилоту как водителю-курьеру, а не элитному специалисту", – отметил источник, близкий к Виндзорам.Недавно представители монаршей семьи опубликовали объявление о поиске нового летчика. Специалист будет использовать вертолет Сикорский S76 и зарабатывать до 105 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей), сообщает RadarOnline.com.В обязанности летчика входит: планирование и осуществление полетов, исполнение королевских заданий и других административных обязанностей. Специалист будет работать на базе Королевских воздушно-военных сил в городе Одихем в Хэмпшире.Напомним, что это не первый помощник, который покидает свой пост из-за скверного характера . В ноябре прошлого года уволились личная помощница герцогини, которая успела проработать всего шесть месяцев. Спустя некоторое время за ней ушла и помощница герцога и герцогини Сассекских, напоминает .В начале апреля бывшая актриса и принц Гарри запустили собственный аккаунт в Instagram. Супруги пообещали рассказывать подписчикам о своей работе и делиться важными объявлениями, уточняет . Вполне вероятно, что именно в этой социальной сети они впервые сообщат о рождении наследника.