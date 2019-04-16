Табличка, что эта улица названа именем героя Ивана Кудри — на месте, да и указатели еще не поменяли. Но поменяют. По указу Порошенко она вдруг стала американской.

Табличка, что эта улица названа именем героя Ивана Кудри — на месте, да и указатели еще не поменяли. Но поменяют. По указу Порошенко она вдруг стала американской. Словно в подтверждение "дружбы народов" — не зря же именно так называется соседняя улица — Кудри переименовали в столь непривычное для уха коренных киевлян Маккейна — сенатора из США, русофоба, зачастившего при жизни на Украину со словами поддержки Майдана и самого Порошенко. И все здесь спорит с навязанным американским духом: развешанное на балконе пестрое белье, синие "Жигули" у дома, а самое главное — местные жители.В 40 километрах от этого места еще одна улица Кудри пока держится. Кстати, тоже рядом с Дружбой. Это село Процев. Место, где родился Герой Советского Союза Иван Кудря. Здесь и памятник ему установлен. Сияет, словно это было вчера, — местные ухаживают.А это школа, где Кудря учился. Школьникам, уже современным, обязательно рассказывают о том, как разведчик в оккупированном немцами Киеве руководил диверсионными группами. Как разрушал гитлеровские эшелоны и транспортные колонны, как взрывал дома на Крещатике, в которых располагались руководство Вермахта, и как был за это казнен. До этого его долго пытали, но никого из подпольщиков он не выдал.Местные говорят, что в селе долго жила мама Кудри. Но не могут припомнить, в каком доме. Может, в давно разрушенном — сохранился только почтовый ящик на дереве. Либо на его месте просто построили очередной коттедж — в Процеве все больше дачников, чем старожил."Газ очень дорогой у нас, как и свет", — сказала местная жительница Антонина Васильевна. Словно в подтверждение ее слов, катит на велосипеде все по той же улице Кудри контролер по газу, предупреждая должников — уже несколько домов в Процеве отключили.От тихого Процева, кажется, так далека вся эта киевская предвыборная суматоха. Но та же Антонина Васильевна признается: очень переживает. Хочется нового, но это новое так пугает, поэтому и не знает, пойдет ли голосовать.И снова Киевская пока еще улица Кудри. Кажется, один-единственный плюс местные жители все же нашли. Если местным чиновникам придется принимать здесь высоких западных гостей, отчитываться за переименование, показывать новую табличку, тогда уж точно придется отмыть исписанные фасады домов, отремонтировать разрушенные и даже пугающие глаз прохожих здания, а то как-то не по статусу.