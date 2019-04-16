Настойчивость фаната вывела поп-короля из себя. Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций.

Настойчивость фаната вывела поп-короля из себя. ФилиппКиркоров не смог сдержать эмоций.Артист общался с журналистками, когда незнакомый мужчина начал донимать его вопросами. Находящийся под прицелом камер Филипп Киркоров не сразу отреагировал нанастойчивого поклонника.Поп-король долгое время держался в рамках приличия, но было заметно,что он теряет терпение. На повышенных тонах Киркоров попросил не мешать емуразговаривать."Филипп, где Алла?" – не унимался провокатор. В итоге ФилиппБедросович не выдержал и перешел на мат, ответив незнакомцу в рифму. Об этом сообщает .В связи с 70-летним юбилеем Аллы Пугачевойпостоянно приходится отвечать на вопросы о ней. Артист постоянно вынужден вспоминатьо крахе его брака с Примадонной. Певцу даже пришлось выдать некоторые секреты: артисткаоказывается была от него беременна, но малыш так и не родился – случился выкидыш.Отметим, что журналисты и поклонники часто выводят артистана эмоции. Так в эфире шведского ТВ, послал в пешее эротическоепутешествие людей, мешавших ему давать интервью. А после разразился нецензурнойбранью в личном микроблоге. Подписчики раскритиковали артиста за чрезмернуюлюбовь к нарядам от Dolce & Gabbana.