Настойчивость фаната вывела поп-короля из себя. Филипп
Киркоров не смог сдержать эмоций.
Настойчивость фаната вывела поп-короля из себя. Филипп
Киркоров не смог сдержать эмоций.
Артист общался с журналистками, когда незнакомый мужчина начал донимать его вопросами. Находящийся под прицелом камер Филипп Киркоров не сразу отреагировал на
настойчивого поклонника.
Поп-король долгое время держался в рамках приличия, но было заметно,
что он теряет терпение. На повышенных тонах Киркоров попросил не мешать ему
разговаривать.
"Филипп, где Алла?" – не унимался провокатор. В итоге Филипп
Бедросович не выдержал и перешел на мат, ответив незнакомцу в рифму. Об этом сообщает .
В связи с 70-летним юбилеем Аллы Пугачевой
постоянно приходится отвечать на вопросы о ней. Артист постоянно вынужден вспоминать
о крахе его брака с Примадонной. Певцу даже пришлось выдать некоторые секреты: артистка
оказывается была от него беременна, но малыш так и не родился – случился выкидыш.
Отметим, что журналисты и поклонники часто выводят артиста
на эмоции. Так в эфире шведского ТВ, послал в пешее эротическое
путешествие людей, мешавших ему давать интервью. А после разразился нецензурной
бранью в личном микроблоге. Подписчики раскритиковали артиста за чрезмерную
любовь к нарядам от Dolce & Gabbana.