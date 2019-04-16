Певица, пережившая скандальный развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, сделала душераздирающее признание. Ани Лорак выпустила клип на песню Я тебя ждала, в которой очень много личного.

Певица,пережившая скандальный развод с турецким бизнесменом МуратомНалчаджиоглу, сделала душераздирающее признание. Ани Лорак выпустила клип на песню"Я тебя ждала", в которой очень много личного.В ролике исполнительница рассказываето том, что "не попрощалась с любовью, и больше не может засыпать водиночестве". Также Ани Лорак поет, что "трудно привыкать жить безлюбимого". Фрагментом видео она поделилась на своей странице в Instagram."Чувствами ты играл, я теперь с ними наедине. Что со мной? Я тебеверила, но, наверное, в последний раз. Я тебя ждала, мы не попрощались...", – спела Ани Лорак. Также она просит прощенияза любовь, "но все уже позади". Вклипе, который поклонники артистки уже назвали "криком души", она расплакалась. Видеоролик полностью презентован наофициальном канале знаменитости на YouTube.Пользователи соцсети были растроганыее работой. Многие решили, что он носит биографический характер, ипоет именно о своем разводе. Оказалось, что так оно и есть. "Эта история соткана из моих чувств, пусть этамузыка согреет сердца", – написала звезда в Instagram."Песня – крик души! Пустьв вашей жизни больше не будет грустных композиций, никогда. Оченьпроникновенно", "Прямо в душу. В самое сердце","Это нечто невероятное… столько чувств и эмоцийиспытала при прослушивании, сердце на кусочки", – написали в комментариях поклонники . Приэтом многие поздравили певицу с началом новой жизни и посоветовали в дальнейшемзаписывать только позитивные песни и перестать грустить о бывшем муже.