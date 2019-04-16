Певица, пережившая скандальный развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, сделала душераздирающее признание. Ани Лорак выпустила клип на песню Я тебя ждала, в которой очень много личного.

Певица,пережившая скандальный развод с турецким бизнесменом МуратомНалчаджиоглу, сделала душераздирающее признание. Ани Лорак выпустила клип на песню"Я тебя ждала", в которой очень много личного.Фрагментом видео артистка поделилась на своей странице в Instagram. Ани Лорак спела о том, что не простилась с любовью: "Я тебя ждала, мы не попрощались./ Больше не могу засыпать одна./ Я тебя ждала, где же ты? Срывает! Мне так не хватает! Трудно привыкать..."клипе, который поклонники назвали криком души, исполнительница расплакалась. Ролик презентован наофициальном YouTube-канале певицы.Пользователей соцсети растрогала ее работа. Многие решили, что композиция имеет биографический характер, ипоет о своем разводе. "Эта история соткана из моих чувств. Пусть этамузыка согреет сердца", – подтвердила звезда."Песня – крик души! Пустьв Вашей жизни больше не будет грустных композиций", "Прямо в душу. В самое сердце","Это нечто невероятное. Столько чувств и эмоцийиспытала при прослушивании!" – отметили в комментариях фанаты . Они поздравили артистку с началом новой жизни, посоветовали перестать грустить о бывшем муже и впредь записывать только позитивные песни.