Певица,
пережившая скандальный развод с турецким бизнесменом Муратом
Налчаджиоглу, сделала душераздирающее признание. Ани Лорак выпустила клип на песню
Я тебя ждала, в которой очень много личного.
Певица,
пережившая скандальный развод с турецким бизнесменом Муратом
Налчаджиоглу, сделала душераздирающее признание. Ани Лорак выпустила клип на песню
"Я тебя ждала", в которой очень много личного.
Фрагментом видео артистка поделилась на своей странице в Instagram. Ани Лорак спела о том, что не простилась с любовью: "Я тебя ждала, мы не попрощались./ Больше не могу засыпать одна./ Я тебя ждала, где же ты? Срывает! Мне так не хватает! Трудно привыкать..."
В
клипе, который поклонники назвали криком души, исполнительница расплакалась. Ролик презентован на
официальном YouTube-канале певицы.
Пользователей соцсети растрогала ее работа. Многие решили, что композиция имеет биографический характер, и
поет о своем разводе. "Эта история соткана из моих чувств. Пусть эта
музыка согреет сердца", – подтвердила звезда.
"Песня – крик души! Пусть
в Вашей жизни больше не будет грустных композиций", "Прямо в душу. В самое сердце",
"Это нечто невероятное. Столько чувств и эмоций
испытала при прослушивании!" – отметили в комментариях фанаты . Они поздравили артистку с началом новой жизни, посоветовали перестать грустить о бывшем муже и впредь записывать только позитивные песни.