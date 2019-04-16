Кубанское казачье войско проведет парад в столице Краснодарского края. Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 20 апреля, сообщает ГТРК Кубань. Парад посвятят годовщине принятия закона о реабилитации казачества.

Кубанское казачье войско проведет парад в столице Краснодарского края. Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 20 апреля, сообщает ГТРК "Кубань".Начнется парад с молебна у войскового Собора Александра Невского. После этого казачье войско прошествует до Городской площади, оттуда и стартует парад. Откроется он шествием барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Среди участников — казаки, которые принимали участие в Параде Победы на Красной площади, а также парадный расчет Кубанского казачьего хора, группы Почетного караула, а также учащиеся детских казачьих школ и корпусов.Парад посвятят годовщине принятия закона о реабилитации казачества. В завершении прозвучат строевые марши в исполнении Кубанского духового оркестра, рассказали в администрации края.