В Москве прошел второй матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и омским Авангардом. Армейцы победили 3:0 и теперь ведут в серии 2:0.

В Москве прошел второй матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и омским "Авангардом". Армейцы победили 3:0 и теперь ведут в серии 2:0.Все шайбы были заброшены в конце второго периода. Вплоть до 53 минуты на табло горели два нуля. Но нападающему армейцев Константину Окулову удалось распечатать ворота гостей. Шайба попала в перекладину, отскочила в спину вратаря сибиряков Игоря Бобкова, а от нее – за линию ворот."Авангард" попытался спасти игру и снял вратаря. Но эта мера не принесла желаемого рузультата. Наоборот, игроки ЦСКА Максим Григоренко и Сергей Андронов поразили пустые ворота и установили окончательный счет – 3:0.Счет в серии стал 2:0 в пользу ЦСКА. Третий матч пройдет в Балашихе в среду.