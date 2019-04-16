Сыгран еще один матч 1/8 финала Кубка Стэнли. Даллас Старз проиграл на своей площадке Нэшвилл Предаторз 2:3. Счет в серии стал 2:1 в пользу Нэшвилла.

Сыгран еще один матч 1/8 финала Кубка Стэнли. "Даллас Старз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" 2:3. Счет в серии стал 2:1 в пользу "Нэшвилла"."Звезды" проигрывали 0:2, но в третьем периоде смогли сравнять счет. Вторая шайба была заброшена после передачи Александра Радулова. Однако "хищники" сумели забросить третью шайбу и добиться победы с результатом 3:2.Благодаря этому выигрышу "Нешвилл " вышел вперед в серии – 2:1. Следующий матч пройдет в ночь со среды на четверг на площадке "Далласа".