В Торонто прошел третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли между Торонто Мэйпл Ливиз и Бостон Брюинз. Хозяева победили 3:2 и вышли вперед в серии 2:1.

В Торонто прошел третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли между "Торонто Мэйпл Ливиз" и "Бостон Брюинз". Хозяева победили 3:2 и вышли вперед в серии 2:1.Все пять шайб были заброшены во втором периоде. Сначала соперники обменялись голами в равных составах, затем дважды реализовали численное преимущество "кленовые листья". Гости тоже сумели отличиться, играя в большинстве. Российский защитник Никита Зайцев заработал две минуты штрафа."Торонто" выиграл 3:2 и теперь ведет в серии 2:1. Следующий матч пройдет в ночь со среды на четверг в Торонто.