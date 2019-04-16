Пожар в Нотр-Дам показал неподготовленность парижских властей к подобным инцидентам. Пожарные действовали нерасторопно.

Пожар в Нотр-Дам показал неподготовленность парижских властейк подобным инцидентам. Пожарные действовали нерасторопно.При тушении французские власти не использоваливесь имеющийся у них потенциал. У собора действовала лишь одна подающая водувышка, а вертолеты не использовались вовсе."Когда поступает сигнал с такого объекта, как соборПарижской Богоматери, нужно сосредоточить все имеющиеся силы. Возможно, потерибыли бы меньше, но медленно действовали пожарные, хотя со стороны сложно этообъективно оценить", – заявил бывший московский градоначальник Юрий Лужков,комментируя сообщения о пожаре в Нотр-Дам.В управлении гражданской обороны Франции ранее поясняли, чтона таких объектах, как , нельзя тушить с воздуха – существуетриск обрушения всей структуры. Однако Лужкова этот аргумент не убедил."Это не аргумент, потому что башни, потрясающие покрасоте, как мы видели, падали. Тем более что сделаны они из дерева, и их нужнобыло защищать с воздуха. Разумно было начать вынос всех ценностей, христианскихсвятынь сразу, когда начался пожар", – заявил Лужков в эфире .Бывший мэр Москвы увидел сходство парижского инцидента спожаром в московском Манеже в 2004 году. Лужков убежден, что на каждый такойслучай у властей должен быть разработан конкретный план, периодическипроводиться учения. Действия спасателей и пожарных отрабатываются доавтоматизма. А в случае с всего этого не было.