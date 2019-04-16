Марина Хлебникова появилась на публике, чтобы выступить на юбилейном концерте своего друга, пародиста Александра Пескова. Однако не все поклонники узнали 53-летнюю артистку.

Марина Хлебникова появилась на публике, чтобы выступить на юбилейном концерте своего друга, пародиста Александра Пескова. Однако не все поклонники узнали 53-летнюю артистку.На днях Марина Хлебникова появилась на грандиозном шоу пародиста Александра Пескова. Некогда популярная исполнительница вышла на сцену, чтобы спеть для приятеля, а также поговорила с ним по душам в антракте. В гримерке Марину Хлебникову и Александра Пескова и сфотографировали вместе. Снимок артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах невероятно стройной и подтянутой 53-летней исполнительнице. Однако нашлись и те, кто буквально не узнал певицу. По их мнению, Марина сильно изменилась, постарела.Говорят, Хлебникова до сих пор не может придти в себя после смерти бывшего мужа Антона Логинова. Напомним, осенью прошлого года певица нашла бездыханное тело мужчины в двухуровневой квартире на Ратной улице в Северном Бутово. Сообщалось, что на компьютере была оставлена предсмертная записка.Антон Логинов помогал Марине Хлебниковой развивать карьеру. Однако в 1999 году влюбленные расстались. Певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданича. Она подарила ему дочь, однако радостями материнства Марина Хлебникова радовалась недолго. Спустя буквально три недели после родов ей пришлось выйти на работу.Дело в том, что у мужа обнаружились серьезные финансовые проблемы. А потом узнала, что супруг брал в долг, но не отдавал деньги назад. "Он выпустил альбом "Кошки моей души", а я не получила за это ни копейки. И когда я увидела, у каких лиц и банков он брал кредиты, то была в шоке! После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов". Я к Иосифу подойти боюсь, я ни копейки из этих денег не видела", – рассказывала в передаче "Пусть говорят" .