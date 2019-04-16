Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон обещали главе Эквадора, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему грозит смертная казнь. Об этот свидетельствуют письма, опубликованные Гардиан.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон обещали главе Эквадора, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему грозит смертная казнь. Об этот свидетельствуют письма, опубликованные "Гардиан".Тексты обращений бывшего и нынешнего глав Форин-офиса к Ленину Морено идентичны, отмечает телеканал "Россия 24". Документы гласят: "Я могу подтвердить, что в соответствии с британским законодательством выдача человека не может быть назначена, если соответствующее лицо будет подвергнуто смертной казни".Джулиан Ассанж был арестован после того как власти Эквадора лишили его политического убежища. Журналист провёл в эквадорском посольстве почти семь лет. Теперь суду предстоит принять решение о его экстрадиции в США.