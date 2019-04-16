Спортсменка Анастасия Тараканова прокомментировала свой уход из академии фигуриста Евгения Плющенко. Пост появился на странице девушки в Instagram.

Спортсменка Анастасия Тараканова прокомментировала свой уход из академии фигуриста Евгения Плющенко. Пост появился на странице девушки в Instagram.В понедельник, 15 апреля, муж продюсера Яны Рудковской рассказал, что одна из его воспитанниц решила вернуться к своему бывшему тренеру Светлане Пановой. Фигурист заявил, что причиной ухода Анастасии Таракановой стала ее чрезмерная эмоциональность. Девушка близко к сердцу воспринимала каждый промах.Евгений Плющенко отметил, что не раз пытался вразумить чувствительную ученицу. "Я просил ее не психовать на льду, но она срывалась. Что-то не получается, и она начинает кричать и плакать, устраивать истерики", – вспомнил он. Однако юная спортменка отказалась пересмотреть свое поведение, и в итоге им пришлось расстаться, передает .Спустя некоторое время Анастасия Тараканова поспешила ответить на заявление бывшего тренера. По ее словам, истинной причиной смены наставника стал не истеричный характер, а нехватка ледовых площадок и переполненная группа."У меня было в два раза меньше времени льда в неделю, чем у соперниц, группа переполнена. Да и площадка маленькая, я так и не смогла к ней привыкнуть. В феврале обещали предоставить другой лед, но ничего не изменилось", – написала девушка в социальной сети Instagram.Фигуристка отметила, что всегда с большим уважением относилась к Евгению Плющенко, и поблагодарила его за работу. "Вы мне очень много всего дали, я у вас старалась как могла!", – поделилась девушка. Однако она отказалась объяснять, почему решила вернуться именно к Светлане Пановой.Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в провале фигуристов на турнире в Сайтаме виноват . Он слишком долго был в большом спорте и не давал дорогу молодым. Сам спортсмен ответил, что никогда не был ни для кого преградой, сообщает .