В происшествии предстоит разобраться полиции

В происшествии предстоит разобраться полицииУжасающие фотографии, на которых лежат несколько мертвых собак и кошка, опубликовали в одном из владимирских пабликов.По изображениям видно, что животные точно были домашними: на кошке породы сфинкс, например, надет комбинезон.Одни владимирцы предполагают, что этих животных могли оставить после усыпления в ветеринарной клинике, другие думают, что питомцев могли отравить борцы с бродячими животными.В этой ситуации предстоит разобраться полицейским. Соответствующее заявление от горожан уже поступило в УМВД.