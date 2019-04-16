В Москве рейсовый автобус, ехавший по маршруту №501, врезался в стену. В момент аварии в салоне находились 25 пассажиров. Пострадали в результате ЧП 10 человек.

В Москве рейсовый автобус, ехавший по маршруту №501, врезался в стену. В момент аварии в салоне находились 25 пассажиров. Пострадали в результате ЧП 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Инцидент произошел на улице Молдагуловой на востоке города. В настоящее время на месте происшествия работают врачи и сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.