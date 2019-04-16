Певица сделала громкое заявление. Ольга Зарубина рассказала
о настоящем отце своей дочери.
Певица сделала громкое заявление. Ольга Зарубина рассказала
о настоящем отце своей дочери.
Долгие годы певица безуспешно пыталась разбудить родительские
чувства вокалиста Александра Малинина. Артистка, кажется, использовала все возможные способы давления на бывшего мужа, однако ее старания оказались тщетными: экс-супруг
общаться с наследницей не желает.
Меж тем в очередном выпуске программы "На самом деле"
Первого канала Ольга Зарубина внезапно заявила, что настоящим отцом Киры Малининой является ее давний поклонник бизнесмен Константин Соболевский. В
качестве доказательства артистка предоставила новому избраннику заключение
американской генетической лаборатории.
"Это мужчина, которого я, к сожалению, не оценила сразу. Я
очень благодарна судьбе, что наконец-то я увидела его", – сообщила Ольга Зарубина.
Много лет предприниматель был безответно влюблен в певицу. Недавно
он предпринял очередной шаг к сближению с ней: подарил роскошный особняк за 45
миллионов рублей. Теперь Ольга, которая еще несколько недель назад горела страстью к молодому танцору, говорит о чувствах к Константину.
Однако гражданская жена Соболевского – Наталья Матюшенко
по понятным причинам против отношений бизнесмена и певицы. Женщина 12 лет жила с Константином. Они копили
деньги для себя и детей, а теперь, по словам Натальи, все совместно нажитое утекает
в карманы артистки и ее дочери.
"Благодаря мне он поднялся. Мы копили деньги, хотели купить
дом для наших детей: у меня два ребенка и у него двое детей, от предыдущих браков.
Семейный дом достался этой Зарубиной. Вы Малинина не обобрали и переключились
на Соболевского?" – прямо обратилась Матюшенко к Зарубиной.
В скандал также вмешался представитель Александра Малинина – адвокат Мария Ярмуш. Юрист провел собственное расследование.
"Я обратилась в Соединенные Штаты, в клинику, которая
проводила ДНК-тест, разговаривала с главным врачом. Сделала официальный
адвокатский запрос. Ольга Зарубина и Кира никогда не обращались в это медицинское
учреждение. Данный документ – это подделка", – рассказала Мария Ярмуш.
Разоблаченная не стала отпираться. Артистка
заявила, что пыталась устроить дочери лучшую жизнь.
"Я это сделала ради своей дочери. После мерзких манипуляций
семьи Малининых. Только я прожила все эти годы в слезах, рвала волосы на себе,
не спала ночами. Моя дочь ушла в депрессию. Я не могла встать с кровати. Она
заслуживает такого отца. Малинин умер в моей жизни. Он умер в жизни моей дочери", -
кричала присутствующим.