Певица сделала громкое заявление. Ольга Зарубина рассказала о настоящем отце своей дочери.

Певица сделала громкое заявление. Ольга Зарубина рассказалао настоящем отце своей дочери.Долгие годы певица безуспешно пыталась разбудить родительскиечувства вокалиста Александра Малинина. Артистка, кажется, использовала все возможные способы давления на бывшего мужа, однако ее старания оказались тщетными: экс-супругобщаться с наследницей не желает.Меж тем в очередном выпуске программы "На самом деле"Первого канала Ольга Зарубина внезапно заявила, что настоящим отцом Киры Малининой является ее давний поклонник бизнесмен Константин Соболевский. Вкачестве доказательства артистка предоставила новому избраннику заключениеамериканской генетической лаборатории."Это мужчина, которого я, к сожалению, не оценила сразу. Яочень благодарна судьбе, что наконец-то я увидела его", – сообщила Ольга Зарубина.Много лет предприниматель был безответно влюблен в певицу. Недавноон предпринял очередной шаг к сближению с ней: подарил роскошный особняк за 45миллионов рублей. Теперь Ольга, которая еще несколько недель назад горела страстью к молодому танцору, говорит о чувствах к Константину.Однако гражданская жена Соболевского – Наталья Матюшенкопо понятным причинам против отношений бизнесмена и певицы. Женщина 12 лет жила с Константином. Они копилиденьги для себя и детей, а теперь, по словам Натальи, все совместно нажитое утекаетв карманы артистки и ее дочери."Благодаря мне он поднялся. Мы копили деньги, хотели купитьдом для наших детей: у меня два ребенка и у него двое детей, от предыдущих браков.Семейный дом достался этой Зарубиной. Вы Малинина не обобрали и переключилисьна Соболевского?" – прямо обратилась Матюшенко к Зарубиной.В скандал также вмешался представитель Александра Малинина – адвокат Мария Ярмуш. Юрист провел собственное расследование."Я обратилась в Соединенные Штаты, в клинику, котораяпроводила ДНК-тест, разговаривала с главным врачом. Сделала официальныйадвокатский запрос. Ольга Зарубина и Кира никогда не обращались в это медицинскоеучреждение. Данный документ – это подделка", – рассказала Мария Ярмуш.Разоблаченная не стала отпираться. Артистказаявила, что пыталась устроить дочери лучшую жизнь."Я это сделала ради своей дочери. После мерзких манипуляцийсемьи Малининых. Только я прожила все эти годы в слезах, рвала волосы на себе,не спала ночами. Моя дочь ушла в депрессию. Я не могла встать с кровати. Оназаслуживает такого отца. Малинин умер в моей жизни. Он умер в жизни моей дочери", -кричала присутствующим.