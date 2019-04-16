Представители Disney создали нейросеть, которая умеет делать раскадровку и рисовать анимацию на основе текста сценария. Авторы проекта говорят, что задача их проекта – не придумать замену художникам, а помочь им работать эффективнее и быстрее.

Представители Disney создали нейросеть, которая умеет делать раскадровку и рисовать анимацию на основе текста сценария. Авторы проекта говорят, что задача их проекта – не придумать замену художникам, а помочь им работать эффективнее и быстрее, сообщает Venture Beat.Сначала компьютер научили определять в предложении субъект и сказуемое. Затем алгоритму "скормили" 52 анимированные картинки, изображавшие базовые действия.После того, как обучение было закончено, функционирование системы проверили добровольцы.В эксперименте участвовали 22 человека. Им показали 22 сценария для короткометражек и попросили сравнить с изображением, которое выдала нейросеть.Почти 70 процентов опрошенных дали положительную оценку работе программы.