Начало масштабной реставрации Собора Парижской Богоматери обернулось трагедией для мировой культуры - из-за возникшего сегодня мощного пожара полностью обрушилась крыша храма, ранее упал шпиль.

Начало масштабной реставрации Собора Парижской Богоматери обернулось трагедией для мировой культуры — из-за возникшего сегодня мощного пожара полностью обрушилась крыша храма, ранее упал шпиль.Последний раз Собор Парижской богоматери реставрировали почти 150 лет назад. Дошло до того, что стал обсыпаться потолок, а стены покрылись трещинами. Ремонт оценили в 100 миллионов евро. Однако денег на восстановление одного из символов Парижа у католической церкви не нашлось, а брать плату за вход в храм с туристов не хотели, ведь это противоречит канонам. Часть суммы выделило французское правительство. Остальное собирали, что называется, всем миром. Даже создали специальное "Общество друзей Собора Парижской Богоматери"."Если мы не начнем реставрацию сейчас, то скоро рискуем увидеть, как фасад начнет буквально разваливаться по частям", — говорил Мишель Пико, президент благотворительного фонда "Общество друзей Собора Парижской Богоматери".О том, что состояние собора близко к плачевному, не первый год говорили и служители храма. 2 миллионов евро, которое выделяло французское правительство на текущий ремонт, было недостаточно. Некоторые старинные водостоки, увенчанные горгульями, в качестве временной меры пришлось заменить на пластиковые трубы. От стен регулярно откалывались камни и падали вниз, их хранили во внутреннем дворе. Чтобы провести полноценную реставрацию, было необходимо найти 185 миллионов евро.И вот недавно французское правительство нашло возможность выделить 50 миллионов, что позволило начать работы. Остальное предполагалось получить от меценатов. Состояние крыши собора, общий вес которой превышал 250 тонн, было близко к критическому."Свинцовое покрытие кровли изношено и повреждено. Мы должны заменить его, чтобы предотвратить попадание воды на деревянные конструкции под ним, которые уже страдают от влаги. Это вопрос полной замены свинцового покрытия крыши. Все будет снято, восстановлено, заменено и собрано снова", — говорил Филипп Вильнев, главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятниковСвинцовая крыша — это исторический элемент, такой она была в XIII веке. Ни одной серьезной реставрация она не переживала. Да и прочность стен собора вызывала сомнения. Существует версия, что роковая ошибка, которая привела к сегодняшнему состоянию здания, была совершена в XVIII веке. Предполагается, что тогда был закуплен некачественный камень. Как говорил директор по связям с общественностью собора Андре Фино, "факт остаётся фактом — некоторые камни сохранились хорошо, другие находятся в очень поврежденном состоянии". Теперь проблем добавляют температурные колебания, загрязнение атмосферы и дожди.Интересно, что всего лишь несколько дней назад Париж пережил один из самых важных моментов реставрации. Со шпиля здания с помощью крана сняли хорошо узнаваемые статуи. Трехметровые фигуры апостолов и евангелистов собирались привести в порядок за три года, а затем вернуть на место. Все это время по плану должны были вестись работы на крыше храма. Теперь о сроках восстановления первичного образа собора Парижской Богоматери достоверно не скажет никто.