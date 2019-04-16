Многие эксперты отметили слишком медленную работу парижских пожарных. Почему у французских специалистов не получается действовать быстро?

Многие эксперты отметили слишком медленную работу парижских пожарных. Почему у французских специалистов не получается действовать быстро?Первое, что отмечали все пользователи в твиттере, соцсетях под видео и фото пылающего Собора Парижской Богоматери в первые минуты, да что там, десятки минут после возгорания – а где же пожарные? Где вертолёты, допустим? Струи из брандспойтов стали видны на кадрах трансляций уже после того, когда обрушился шпиль, а по агентствам пошли молнии, что обваливается крыша знаменитого собора. А с огнём никак не справиться — пожарным, которые у французов, как военные числятся."Они даже принадлежат армии, в Париже и в Марселе, так что тут вопрос не в опыте, я не понимаю. Почему они не употребили вертолеты, почему воздушных средств не было", — интересуется Дмитрий Де Кошко, политический обозреватель.А ведь, казалось бы, кое-какой опыт у французов есть. Недавно совсем, в марте, горела церковь Сен-Сюльпис. Второй по величине собор после Нотр-Дам де Пари, кстати. Загорелась дверь, потом лестница, пострадал один из витражей, однако очаг возгорания был небольшой, так что потушили быстро. Но на этот раз машины не смогли подобраться к собору в центре Парижа."Для пожарных машин – они не могли подъехать, потому что все в круге этого Нотр-Дама улицы маленькие, и пожарные машины не могут пройти – и это заняло больше часа", — поясняет Марек Хальтер, журналист, писатель, общественный деятель.То есть, вопрос, почему не было пожарных вертолётов? – ключевой. Французы заявили: из-за рисков, что потоки воды с высоты разрушат несущие конструкции."Почему вспыхнул, как спичка – понятно, старый, и краски, и дерево. А почему вертолёты не использовали – когда кровля была, стечёт просто и всё. А вот когда кровля рухнула – ну, может у них опытных лётчиков нет", — полагает Дмитрий Климкин, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества.Вообще, расторопными пожарные службы Парижа назвать, всё-таки, трудно. Вспомним один из крупнейших пожаров во французской столице – в феврале этого года в восьмиэтажном здании на юго-западе города погибли десять человек, в том числе, маленький ребенок, а пострадали ещё почти три десятка, из них шестеро пожарных. Тогда справиться с огнём удалось лишь через пять часов.В Соборе Парижской богоматери обошлось без жертв. А ведь полюбоваться на него каждый год приходят 14 миллионов туристов, храм во многом деревянный, так что и проверки, и плановые реставрации логичны и нужны. Их и проводят, вот только что Нотр-Дам де Пари может вспыхнуть, как спичка, похоже, всерьёз никто не предполагал — и не просчитывал. Хотя был же недавний совсем эпизод с отелем "Фо Сизонс", на французском горнолыжном курорте в Верхней Савойе. Там тоже загорелась крыша, деревянная, пятьсот квадратных метров возгорание, сигнализация не сработала, эвакуировали почти две сотни человек. Отель загорелся ночью, а потушили только утром. Но там не нужно было спасать культурные ценности: витражи, скульптуры. И архитектурный облик, который сам по себе шедевр.Уже сейчас понятно, что реставрация Собора Парижской Богоматери предстоит грандиозная. А с 1905 года церковь и государство во Франции разделены. Так что финансовый вопрос особенно тонкий.То, что уничтожил огонь, будут восстанавливать из бюджета. Деньги понадобятся огромные, это очевидно. Но найти их придётся. Это же Нотр-Дам.