Злоумышленник ударил молодого человека по лицу и, угрожая неизвестным предметом, похитил два мобильных телефона и личные документы...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в разбое и в мошенничестве, – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 21-летнего москвича, в котором он сообщил, что на Пушкинской площади к нему подошла компания молодых людей. Один из них ударил его по лицу и, угрожая неизвестным предметом, похитил два мобильных телефона и личные документы, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району на улице Гамалеи задержали подозреваемого – 22-летнего ранее судимого жителя столицы.Сотрудники полиции установили причастность задержанного мужчины еще к одному противоправному деянию.Как выяснилось, злоумышленник в одной из социальных сетей обратился к потерпевшему и предложил выкупить похищенное им имущество и документы путем перевода денег на принадлежащую ему банковскую карту. Потерпевший осуществил перевод 10 тысяч рублей на указанный счет, но злоумышленник договоренность не выполнил, похищенное имущество с документами не возвратил.По данным фактам следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ «Разбой» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60