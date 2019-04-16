Основную часть аттракционов масштабного парка развлечений Остров Мечты, что строится в Нагатинской пойме, планируют смонтировать до конца мая, сообщили в пресс-службе парка.

Монтаж аттракционов ведется параллельно со строительством зданий и элементов тематизации парка. Мы начали с самой большой тематической зоны "Маугли в стране динозавров", площадь которой составит более 10 тысяч квадратных метров, рассказал технический директор тематического парка "Остров Мечты" Иван Шоль.Сейчас в парке завершился первый этап монтажа аттракционов. Уже установлена "Летная школа" в тематической зоне "Маугли в стране динозавров", "Падение в измерение Икс" в зоне "Черепашки-ниндзя" и "Башня Гаргамеля" в "Деревне смурфиков"."90% аттракционов мы планируем установить до конца мая. Завершающие работы по монтажу придутся на летний период", - сказал Иван Шоль, чьи слова приводит пресс-служба.Все аттракционы в процесс проектирования, изготовления и монтажа проходят двойную проверку на соответствие действующим нормам по безопасности РФ (ТР ТС ЕАС 38/2016) и Европейского Союза (EN 13814). После окончания монтажа каждый аттракцион подвергается комплексным нагрузочным испытаниям с применением специально манекенов, имитирующих загрузку людьми.Тематический парк "Остров Мечты" будет поделен на 8 зон: "Маугли в стране динозавров", "Замок Снежной королевы", "Сказочная деревня", "Монстры на каникулах", "Черепашки-ниндзя", "Кафе хеллоу китти", "Деревня смурфиков", "Гонка мечты"."Остров Мечты" объединит на своей территории более 40 разнообразных развлечений, включая 27 медиа и механических аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в мире. На территории 8 тематических зон парка будут представлены аттракционы 3 категорий: Thrill (экстремальные), Family (семейные) и Children (детские). Большинство аттракционов рассчитано на семейное посещение. Помимо возможности прокатиться на аттракционах, посетители смогут стать зрителями захватывающих шоу-программ на территории парка.