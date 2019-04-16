В семейной жизни одной из самых ярких пар телепроекта наступил непростой период. Супруги попросили совета у других участников шоу Дом-2.

В семейной жизни одной из самых ярких пар телепроекта наступил непростой период. Супруги попросили совета у других участников шоу "Дом-2".Александра Черно призналась, что Иосиф Оганесян не хочет озвучивать собственные мысли и планы, потому что боится ее. "Он мне не может донести того, чего он хочет, потому что думает, что мне это не понравится. Тогда я думаю, что у него нет идей, и навязываю ему свою", – пожаловалась участница проекта.Тогда ведущая Ольга Орлова предложила женщине дать ее возлюбленному время на то, чтобы он самостоятельно сформулировал свои мысли. "А ты можешь его просто оставить в покое? Дай ему время, чтобы идеи сами к нему пришли", – сказала она. Александра Черно пообещала подумать над этим.С ведущей согласились многие пользователи. "Оставь человека в покое, идейная нашлась. Достала мужчину", "Ольга правильно сказала. Не навязывай ему своих идей", "Какие она идеи может ему подсказать? Она сама ничего не делает", – делились мыслями комментаторы.