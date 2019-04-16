Освобождение Надежды Савченко наблюдатели сочли черной
меткой Петру Порошенко. действующему президенту Украины советуют бежать,
пока не поздно. Сама Савченко заявляет о намерении баллотироваться на выборах в
Раду.
Освобождение Надежды Савченко наблюдатели сочли "черной
меткой" Петру Порошенко. действующему президенту Украины советуют бежать,
пока не поздно. Сама Савченко заявляет о намерении баллотироваться на выборах в
Раду.
будет баллотироваться в украинский
парламент на выборах осенью 2019 года. Как заявили в партии бывшей летчицы и
депутата Рады, ее выдвижению на пост президента страны помешала "действующая
система". Однако программа для участия Савченко в парламентских выборах, намеченных на осень, уже готова.
Препятствий для продвижения партии Надежды Савченко в
парламент эксперты не видят. "А почему бы и нет? Она сейчас жаждет
активной деятельности. У нее, как говорится, накипело. Особенно из-за чувства
несправедливости. Она вполне могла бы наворотить дел", – заявил RT политолог
Александр Дудчак. Он считает, что Савченко, скорее всего, примкнет к более
известной политической силе.
Освобождение Надежды Савченко из тюрьмы и надвигающийся
второй тур президентских выборов на Украине, который пройдет 21 апреля – вовсе не случайные совпадения,
уверены пользователи Сети. "Поздно спохватился. Надо было раньше
посмотреть, тогда бы понял, как выстраивать свою президентскую кампанию. А
сейчас беги, Петя, беги! Скоро Савченко за тобой придет", – пишут
комментаторы в Twitter.
Другие "доброжелатели" разместили псевдопослание
от вышедшей на свободу , адресованное Петру Порошенко, сообщает
"Царьград ТВ". "Тикай с городу!" – говорится в
смс-сообщении.
16 апреля подозреваемые в подготовке террористических актов
депутат украинской Верховной Рады и экс-глава организации
"Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи. Савченко
заявила, что выходит из зала суда как свободный человек и будет бороться за
Украину.