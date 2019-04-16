Освобождение Надежды Савченко наблюдатели сочли черной меткой Петру Порошенко. действующему президенту Украины советуют бежать, пока не поздно. Сама Савченко заявляет о намерении баллотироваться на выборах в Раду.

Освобождение Надежды Савченко наблюдатели сочли "чернойметкой" Петру Порошенко. действующему президенту Украины советуют бежать,пока не поздно. Сама Савченко заявляет о намерении баллотироваться на выборах вРаду.будет баллотироваться в украинскийпарламент на выборах осенью 2019 года. Как заявили в партии бывшей летчицы идепутата Рады, ее выдвижению на пост президента страны помешала "действующаясистема". Однако программа для участия Савченко в парламентских выборах, намеченных на осень, уже готова.Препятствий для продвижения партии Надежды Савченко впарламент эксперты не видят. "А почему бы и нет? Она сейчас жаждетактивной деятельности. У нее, как говорится, накипело. Особенно из-за чувстванесправедливости. Она вполне могла бы наворотить дел", – заявил RT политологАлександр Дудчак. Он считает, что Савченко, скорее всего, примкнет к болееизвестной политической силе.Освобождение Надежды Савченко из тюрьмы и надвигающийсявторой тур президентских выборов на Украине, который пройдет 21 апреля – вовсе не случайные совпадения,уверены пользователи Сети. "Поздно спохватился. Надо было раньшепосмотреть, тогда бы понял, как выстраивать свою президентскую кампанию. Асейчас беги, Петя, беги! Скоро Савченко за тобой придет", – пишуткомментаторы в Twitter.Другие "доброжелатели" разместили псевдопосланиеот вышедшей на свободу , адресованное Петру Порошенко, сообщает"Царьград ТВ". "Тикай с городу!" – говорится всмс-сообщении.16 апреля подозреваемые в подготовке террористических актовдепутат украинской Верховной Рады и экс-глава организации"Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи. Савченкозаявила, что выходит из зала суда как свободный человек и будет бороться заУкраину.