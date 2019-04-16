На днях Яна Рудковская похвалилась, что ее шестилетний сын Александр заработал десять миллионов рублей. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 Алена Водонаева заявила, что это отдает подлостью.

На днях Яна Рудковская похвалилась, что ее шестилетний сын Александр заработал десять миллионов рублей. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева заявила, что это "отдает подлостью".У Алены Водонаевой есть восьмилетний сын Богдан. Однако, в отличие от Яны Рудковской, она предпочитает лишний раз не афишировать наследника, хотя и завела для него страничку в социальной сети Instagram. "Спросите: зачем я это делаю? Чтобы когда он вырос, у него была страница с историей, его личной летописью и взглядом на нее его матери", – объяснила Алена. При этом она отметила, что, как только ее сын будет готов к социальным сетям, тогда отдаст ему его аккаунт в абсолютное пользование.Водонаева сообщила, что у нее есть знакомые, зарабатывающие на своих чадах большие деньги. "Я к этому отношусь с презрением, все-таки пополнять кошелек за счет ребенка, который еще не понимает, в чем участвует, – отдает подлостью", – сделала вывод звезда "Дома-2".Алена Водонаева поделилась страхом. "Это, конечно, классно, что условный Гном Гномыч в шесть лет зарабатывает десять миллионов на рекламе, но не сделает ли он своим родителям ручкой в 10—12 лет, решив, что с такими деньгами проживет и без них? И какие аргументы будет приводить мама, когда чадо потребует что-то покруче брендовых кроссовок и дорогих игрушек? Это надо учитывать, если решился "поднять бабла" на своем ребенке", – задалась вопросами Алена.Она сравнила две ситуации: съемку маленьких детей и давление родителей, отправляющих своих чад в выбранный ими вуз. "В Интернете появилась новая валюта – ребенок, который стоит миллионы. Мы это уже проходили: сломанные судьбы звезд типа Майкла Джексона и Маколея Калкина тому примером", – напомнила Алена Водонаева.Звезда "Дома-2" рассудила, что пока неизвестно, как сложится жизнь у чад, чье детство прошло под вспышками фотокамер, так как пока это новая реальность. Но убежденно заявила, что с психикой у таких детей явно будут проблемы, передают .