В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между Каролина Харрикейнз и Вашингтон Кэпиталз произошла драка с участием двух российских хоккеистов. В поединке сошлись 18-летний нападающий Каролины Андрей Свечников и лидер Вашингтона Александр Овечкин.

В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов. В поединке сошлись 18-летний нападающий "Каролины" Андрей Свечников и лидер "Вашингтона" Александр Овечкин.Бой двух российских хоккеистов завершился победой Александра. После удара Овечкина Свечников оказался на льду. Оба участника драки получили по две минут штрафа.Первый период принес успех "Хэррикейнз" 1:0. Счёт в серии пока 2:0 в пользу "Вашингтона".