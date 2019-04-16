Получение паллиативной помощи по месту пребывания упростит жизнь тяжело больных пациентов и их родственников, уверен депутат Госдумы, член общественного совета партпроекта Единой России Здоровое будущее Юрий Кобзев. Ранее премьер-министр, глава партии Дмитрий Медведев внес соответствующие изменения в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.
Получение паллиативной помощи по месту пребывания упростит жизнь тяжело больных пациентов и их родственников, уверен депутат Госдумы, член общественного совета партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" Юрий Кобзев. Ранее премьер-министр, глава партии Дмитрий Медведев внес соответствующие изменения в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.
Это долгожданное решение для паллиативных больных, их родных
и близких, подчеркнул парламентарий. "Люди, забирая в город своих больных
родителей, которые были прописаны в деревнях, вынуждены обращаться за помощью
по месту пребывания, в том числе и за паллиативной", – отметил Кобзев.
Он напомнил, что раньше такая помощь финансировалась из
местного бюджета, поэтому нуждающихся в ней пациентов нередко отправляли по
месту прописки. При этом, посетовал депутат, стоимость такой помощи в разных
городах отличается.
Очень важно, чтобы люди могли получить помощь в любом
регионе страны, вне зависимости от места проживания, подчеркнул парламентарий.
"В документе зафиксированы максимальные сроки постановки диагнозов по
онкологии, не более 14 дней с момента назначения исследования", – отметил
он.
Думские единороссы вместе с партийным проектом
"Здоровое будущее" проделали большую работу по совершенствованию
системы паллиативной помощи, подчеркнул Кобзев. Он напомнил о выработке
поправок к соответствующему законопроекту.
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал
постановление об изменениях в системе оказания помощи тяжело больным пациентам.
Речь идет о программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи.
Напомним, Госдума приняла
в феврале этого года. Нормативно-правовой акт был разработан по поручению
президента России Владимира Путина.
Документ расширяет понятие "паллиативная помощи",
уточняет порядок ее оказания гражданам, социального обслуживания тяжело больных
пациентов. Помощь им теперь может оказываться не только в амбулатории и
стационаре, но и на дому.