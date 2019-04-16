Получение паллиативной помощи по месту пребывания упростит жизнь тяжело больных пациентов и их родственников, уверен депутат Госдумы, член общественного совета партпроекта Единой России Здоровое будущее Юрий Кобзев. Ранее премьер-министр, глава партии Дмитрий Медведев внес соответствующие изменения в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

Получение паллиативной помощи по месту пребывания упростит жизнь тяжело больных пациентов и их родственников, уверен депутат Госдумы, член общественного совета партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" Юрий Кобзев. Ранее премьер-министр, глава партии Дмитрий Медведев внес соответствующие изменения в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.Это долгожданное решение для паллиативных больных, их родныхи близких, подчеркнул парламентарий. "Люди, забирая в город своих больныхродителей, которые были прописаны в деревнях, вынуждены обращаться за помощьюпо месту пребывания, в том числе и за паллиативной", – отметил Кобзев.Он напомнил, что раньше такая помощь финансировалась изместного бюджета, поэтому нуждающихся в ней пациентов нередко отправляли поместу прописки. При этом, посетовал депутат, стоимость такой помощи в разныхгородах отличается.Очень важно, чтобы люди могли получить помощь в любомрегионе страны, вне зависимости от места проживания, подчеркнул парламентарий."В документе зафиксированы максимальные сроки постановки диагнозов поонкологии, не более 14 дней с момента назначения исследования", – отметилон.Думские единороссы вместе с партийным проектом"Здоровое будущее" проделали большую работу по совершенствованиюсистемы паллиативной помощи, подчеркнул Кобзев. Он напомнил о выработкепоправок к соответствующему законопроекту.Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписалпостановление об изменениях в системе оказания помощи тяжело больным пациентам.Речь идет о программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинскойпомощи.Напомним, Госдума принялав феврале этого года. Нормативно-правовой акт был разработан по поручениюпрезидента России Владимира Путина.Документ расширяет понятие "паллиативная помощи",уточняет порядок ее оказания гражданам, социального обслуживания тяжело больныхпациентов. Помощь им теперь может оказываться не только в амбулатории истационаре, но и на дому.