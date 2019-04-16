Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался о методах работы комментатора. Дмитрий Губерниев зачастую раздражает спортсменов своим слишком напористым поведением.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резковысказался о методах работы комментатора. Дмитрий Губерниев зачастую раздражаетспортсменов своим слишком напористым поведением.По словам Тихонова,журналист устроил из биатлона шоу. Свои слова он подтвердил примером."На одном из этаповКубка мира его съемочная группа ворвалась в номер к Евгении Павловой и начала еетерзать своими вопросами. Павлова на следующий день заняла предпоследнее место",– цитирует биатлониста "Экспресс газета". Тихонова такое поведение ДмитрияГуберниева, мягко говоря, раздражает."Он что делает?!Психика у спортсменок еще не готова, а Губерниев с микрофономлезет. Я бы его команде дал пинка под зад и выгнал из расположения сборной", -вынес вердикт олимпийский чемпион.Отметим, что Александр Тихонов далеко непервый, кто критикует Дмитрия Губерниева. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)Елена Вяльбе поделилась мнением насчет работы комментатора. Она считает, что ДмитрийГуберниев часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире. Вяльбевыступила за ограничение общения лыжников с комментатором.На счету – ряд резонансных эпизодов. Один из нихпроизошел 9 февраля 2017 года. Тогда, комментируя церемонию награжденияучастников смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене в прямом эфире телеканала "Матч! Арена", журналист неоднократно оскорблял французскогобиатлониста Мартена Фуркада. В частности,позволил себе назвать спортсмена в эфире свиньей. Через несколько дней комментаторупришлось извиниться перед Фуркадом.