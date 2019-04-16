Мужчина, работавший в компании менеджером расчетно-кассового узла, пользуясь служебным положением, в течение полугода присваивал вверенные ему денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали подозреваемого в присвоении денежных средств.В территориальный отдел полиции обратился директор продуктового магазина, расположенного на Можайском шоссе. Он сообщил о том, что в ходе ревизии выявлена недостача денежных средств. Материальный ущерб составляет более 1,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого в хищении 39-летнего приезжего. Как установлено, мужчина, работавший в компании менеджером расчетно-кассового узла, пользуясь служебным положением, в течение полугода присваивал вверенные ему денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93