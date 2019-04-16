Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года.

Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года.Как же долго тянется время! Еще полтора месяца ждать выступления Виталины Цымбалюк-Романовской в Большом зале Дома кино! На этой легендарной сцене проходили премьеры фильмов и творческие встречи, здесь прощалась с легендами кинематографа.А 25 мая тут будет царствовать одна из лучших пианисток страны – Виталина Цымбалюк-Романовская. Она совместно со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным представит программу с символичным названием "Люди с экрана".Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года, читайте в и специальных .