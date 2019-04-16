Представители пожарных служб Франции сообщили, что, скорее всего, конструкции Собора Парижской Богоматери удалось спасти от полного разрушения. Пожарным удалось добиться снижения интенсивности огня и спасти обе колокольни, тушение пожара продолжается.

Представители пожарных служб Франции сообщили, что, скорее всего, конструкции Собора Парижской Богоматери удалось спасти от полного разрушения. Пожарным удалось добиться снижения интенсивности огня и спасти обе колокольни, тушение пожара продолжается. По данным СМИ, в ходе борьбы с огнем один пожарный получил серьезные травмы.Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес подчеркнул, что благодаря действиям пожарных интенсивность возгорания снизилась, и уже можно считать, что структура здания, в частности, северная колокольня, спасена от разрушения. По его словам, для локализации огня потребуется еще не менее трех-четырех часов.Возгорание в Соборе Парижской Богоматери (ФОТО) возникло накануне вечером – около 20 часов по московскому времени, напоминает ТАСС. Огонь вспыхнул на верхних ярусах храма и мог быть вызван проводившимися там ремонтными работами. В результате сильнейшего пожара обрушились верхняя часть шпиля собора, знаменитые часы и большая часть кровли. Большую часть хранившихся в Соборе Парижской Богоматери реликвий, в том числе, Терновый венец Иисуса Христа, а также произведений искусства удалось спасти.Сбор средств на восстановление Нотр-Дам де Пари начнется уже во вторник. Официальный представитель Фонда наследия сообщил, что будет проведена национальная кампания, сайт Фонда будет доступен для перевода средств уже 16 апреля.