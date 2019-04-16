Пожар в Нотр-Дам связали с заговором против христиан. В последние месяцы во Франции прошла целая серия атак на церкви – речь идет о поджогах и актах вандализма.

Пожар в Нотр-Дам связали с заговором против христиан. Впоследние месяцы во Франции прошла целая серия атак на церкви – речь идет оподжогах и актах вандализма.вспыхнул вечером, в это время на лесах небыло ни одного рабочего. Реставрационныеконструкции проходили и внутри дубового шпиля, покрытого свинцовыми пластинами,рассказал директор фирмы Les Bras Freres, которая вела реставрацию собора. Приэтом не сообщается, как охранялся проход в рабочую зону и на леса.Из-за пожара в Нотр-Дам главную пасхальную службу столицыФранции, назначенную на 21 апреля, пришлось перенести в церковь Сен-Сюльпис,неподалеку от Люксембургского сада. Французы вспоминают, что в марте этуцерковь подожгли неизвестные в то время, когда там шел концерт органной музыки.Полиция уверена, что это был поджог. Пламя сначала охватило кучу тряпок, затемперекинулось на старинную дубовую дверь. Сгорели дверь и лестница, пострадалвитраж. К частью, дверь была такой толщины, что огонь не успел пробиться внутрь– слушатели концерта вовремя подняли тревогу. Виновных так и не нашли, пишет"МК".До , в феврале, волна вандализма прокатилась пофранцузским регионам. В дижонском соборе Нотр-Дам неизвестный разгромил хоры,открыл дарохранительницу и разбросал Святые Дары. Спустя несколько дней былосквернен храм Нотр-Дам-Дез-Анфан в Ниме.Сожженный алтарь и изуродованную статую Христа оставилипосле себя вандалы в церкви городка Лавор. Трижды за 10 дней неизвестныеосквернили церковь Святого Николая в Ивелин. Кроме , в пригородах Парижа пострадали ещенесколько храмов.