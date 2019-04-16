Пожар в Нотр-Дам связали с заговором против христиан. В
последние месяцы во Франции прошла целая серия атак на церкви – речь идет о
поджогах и актах вандализма.
Пожар в Нотр-Дам связали с заговором против христиан. В
последние месяцы во Франции прошла целая серия атак на церкви – речь идет о
поджогах и актах вандализма.
вспыхнул вечером, в это время на лесах не
было ни одного рабочего. Реставрационные
конструкции проходили и внутри дубового шпиля, покрытого свинцовыми пластинами,
рассказал директор фирмы Les Bras Freres, которая вела реставрацию собора. При
этом не сообщается, как охранялся проход в рабочую зону и на леса.
Из-за пожара в Нотр-Дам главную пасхальную службу столицы
Франции, назначенную на 21 апреля, пришлось перенести в церковь Сен-Сюльпис,
неподалеку от Люксембургского сада. Французы вспоминают, что в марте эту
церковь подожгли неизвестные в то время, когда там шел концерт органной музыки.
Полиция уверена, что это был поджог. Пламя сначала охватило кучу тряпок, затем
перекинулось на старинную дубовую дверь. Сгорели дверь и лестница, пострадал
витраж. К частью, дверь была такой толщины, что огонь не успел пробиться внутрь
– слушатели концерта вовремя подняли тревогу. Виновных так и не нашли, пишет
"МК".
До , в феврале, волна вандализма прокатилась по
французским регионам. В дижонском соборе Нотр-Дам неизвестный разгромил хоры,
открыл дарохранительницу и разбросал Святые Дары. Спустя несколько дней был
осквернен храм Нотр-Дам-Дез-Анфан в Ниме.
Сожженный алтарь и изуродованную статую Христа оставили
после себя вандалы в церкви городка Лавор. Трижды за 10 дней неизвестные
осквернили церковь Святого Николая в Ивелин. Кроме , в пригородах Парижа пострадали еще
несколько храмов.