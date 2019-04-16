Французским пожарным удалось взять под контроль возгорание, вспыхнувшее накануне вечером в Соборе Парижской Богоматери. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил пожарных за спасение фасада и башен всемирно известного памятника культуры.

Французским пожарным удалось взять под контроль возгорание, вспыхнувшее накануне вечером в Соборе Парижской Богоматери (ФОТО). Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил пожарных за спасение фасада и башен всемирно известного памятника культуры. В частности, он подчеркнул, что именно благодаря их храбрости удалось избежать худшего.Как сообщалось, разрушительный пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля, вечером, напоминает "Интерфакс". В результате чрезвычайного происшествия произошло обрушение шпиля храма, знаменитых часов и большей части кровли. К счастью, большинство хранящихся в соборе реликвий, в том числе, Терновый венец Иисуса Христа, а также произведения искусства удалось спасти. Алтарь собора и алтарный крест также не пострадали.Во вторник, 16 апреля, Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление пострадавшего от пожара здания: на сайте организации появился соответствующий раздел "Спасем Нотр-Дам", в котором пользователям предлагается сделать взнос на сумму от 50 до 500 евро или указать любую другую сумму по выбору, сообщает РИА Новости. В качестве альтернативы предлагается настроить ежемесячное списание меньшей суммы — от 10 до 100 евро, либо другой суммы по выбору. Все полученные пожертвования будут направляться на нужны восстановления Собора Парижской Богоматери.Как стало известно, семейство французских предпринимателей-миллиардеров Пино приняло решение о выделении на реконструкцию собора 100 миллионов евро, передает ТАСС. Семья Пино владеет компаниями "Артемис" и " Керинг", первой из которых принадлежит, в том числе, аукционной дом " Кристис", а второй — ряд брендов модной одежды, включая "Гуччи" и "Ив Сен-Лоран".Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари, расположен в центре Парижа на острове Ситэ. Он является символом французской столицы и одним из самых известных памятников в Европе. Собор был построен в период с 1163 по 1345 годы, инициатором его сооружения был парижский епископ Морис де Сюлли.