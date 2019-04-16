Мила моя, єдина, ніжна, солодка, добра, пекуча, струнка, гарна, бажана, улюблена, рідна, неповторна, неперевершена! Дитинко, гілочко, ластівко, рибонько, горобчику,
кицюню, лапуню, пташинко моя, горлице, голубонько, лебідонько! Зіронько, зірочко,
кізочко, сонечко, золотце, квіточко, дзвіночку, струмочку, росинко, пушинко, кровинко, кохання, ідеале, красо моя, розумнице, лялечко, маленька, картинко, скарбе, мріє моя, пісне, доле, радосте, надіє, пані, царівно, богине!..Діаманте душі, світло очей!..Перлино серця!!! Ну, будь ти людиною, ну дай на пиво!!!
еще анекдот!