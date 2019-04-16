В результате столкновения двух транспортных средств погибли два человека.

16 апреля 2019 г. около 2:00 на 8 км автодороги М-7 "Волга" в городе Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.По предварительной информации, водитель автомобиля "Хендай Соната", двигаясь в сторону проспекта Ленина, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ДАФ" в составе полуприцепа, под управлением водителя 1981 г.р.В результате ДТП водитель автомобиля "Хендай Соната" и его пассажир скончались на месте происшествия.По данному факту назначено проведение проверки. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личности погибших и все обстоятельства произошедшего.