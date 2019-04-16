Московский путешественник найден мертвым в лесу возле поселка Черусти. Скелет был прикован цепями к дереву.

Московский путешественник найден мертвым в лесу возлепоселка Черусти. Скелет был прикован цепями к дереву.Пропавшего 2 года назадобнаружили гулявшие по лесу местные жители. Тело было приковано к деревунаручниками и цепями. Личность установлена: погибший – 31-летний Иван Ключарев.Эксперты предполагают, что мужчина умер около года назад -причем умирал в страшных мучениях. Причина смерти, скорее всего, истощение.Иван Ключарев -заядлый московский путешественник, состоял в"Академии выживания". Это сообщество делится знаниями и навыками побезопасности и выживанию в современной действительности. Ключарева непривлекали туристические маршруты – он любил дикую природу с ее тяжелымиусловиями, много времени проводил в горах, лесах, бродил по покинутым зданиям, спускалсяв заброшенные туннели.Знакомые Ивана считают, что в его смерти нет криминала – поих мнению, путешественник сам устроил себе очередное испытание на выживание. "Унего была уверенность, что ничего плохого с ним случиться не может. С этимприковыванием тоже, возможно, просто хотел посмотреть, как судьба его спасет",– рассказал один из знакомых.Некоторые в окружении Ключарева считали умственноотсталым. Несмотря на то, что в быту путешественник вел себя вполне адекватно,в путешествиях проявлялся его "безудержный фанатизм". Так что версияиспытания на прочность вполне вероятна.Следственные органы все же не исключают, что"помогли" умереть. Как отмечают в СК, довольно затруднительноприковать себя наручниками к дереву с заведенными назад руками, передает РЕНТВ.