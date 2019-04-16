Московский путешественник найден мертвым в лесу возле
поселка Черусти. Скелет был прикован цепями к дереву.
Московский путешественник найден мертвым в лесу возле
поселка Черусти. Скелет был прикован цепями к дереву.
Пропавшего 2 года назад
обнаружили гулявшие по лесу местные жители. Тело было приковано к дереву
наручниками и цепями. Личность установлена: погибший – 31-летний Иван Ключарев.
Эксперты предполагают, что мужчина умер около года назад -
причем умирал в страшных мучениях. Причина смерти, скорее всего, истощение.
Иван Ключарев -заядлый московский путешественник, состоял в
"Академии выживания". Это сообщество делится знаниями и навыками по
безопасности и выживанию в современной действительности. Ключарева не
привлекали туристические маршруты – он любил дикую природу с ее тяжелыми
условиями, много времени проводил в горах, лесах, бродил по покинутым зданиям, спускался
в заброшенные туннели.
Знакомые Ивана считают, что в его смерти нет криминала – по
их мнению, путешественник сам устроил себе очередное испытание на выживание. "У
него была уверенность, что ничего плохого с ним случиться не может. С этим
приковыванием тоже, возможно, просто хотел посмотреть, как судьба его спасет",
– рассказал один из знакомых.
Некоторые в окружении Ключарева считали умственно
отсталым. Несмотря на то, что в быту путешественник вел себя вполне адекватно,
в путешествиях проявлялся его "безудержный фанатизм". Так что версия
испытания на прочность вполне вероятна.
Следственные органы все же не исключают, что
"помогли" умереть. Как отмечают в СК, довольно затруднительно
приковать себя наручниками к дереву с заведенными назад руками, передает РЕН
ТВ.