Павел Прилучный с супругой Агатой Муцениеце пережили несколько
неприятных минут. В канадском отеле пару разбудила пожарная сигнализация.
Павел Прилучный с супругой Агатой Муцениеце пережили несколько
неприятных минут. В канадском отеле пару разбудила пожарная сигнализация.
и Агата Муцениеце сейчас на гастролях в
Канаде. Звездная пара отлично проводит свободное от спектаклей время, осматривая
местные достопримечательности. Сильное впечатление на актеров произвел
Ниагарский водопад. Супруги признались, что испытали смешанное чувство -
восторга и страха одновременно.
Сильные впечатления должны были отвлечь Павла Прилучного с
супругой от неприятных воспоминаний об инциденте, который произошел сразу после
их прибытия в Канаду. После 10-часового перелета актеры едва добрались до
отеля, где без сил упали в кровать и заснули. Однако выспаться им не удалось.
Супругов среди ночи разбудила пожарная сигнализация. Супруга
Павла Прилучного, которая перед сном принимала горячий душ, решила, что тревога
поднялась из-за пара в ванной комнате. Однако, позвонив на ресепшн, Агата
выяснила, что в отеле произошло возгорание и к ним едет пожарная команда.
Пожарные, к счастью, быстро устранили причину задымления.
с супругой быстро вернулись в номер, к прерванному отдыху,
сообщает "7Дней".
Совсем недавно в отношениях Муцениеце и Прилучного все было далеко не радужно. Супруги не скрывали, что в прошлом году их отношения пережили кризис: они чуть не расстались. Какое-то время Агата и Павел жили раздельно, но потом им удалось помириться.
В одном из интервью интервью Агата Муцениеце призналась, что очень ревнив. Актриса назвала любовь мужа нездоровой. Павел не отпускает Агату одну на курорт.