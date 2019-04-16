Павел Прилучный с супругой Агатой Муцениеце пережили несколько неприятных минут. В канадском отеле пару разбудила пожарная сигнализация.

Павел Прилучный с супругой Агатой Муцениеце пережили нескольконеприятных минут. В канадском отеле пару разбудила пожарная сигнализация.и Агата Муцениеце сейчас на гастролях вКанаде. Звездная пара отлично проводит свободное от спектаклей время, осматриваяместные достопримечательности. Сильное впечатление на актеров произвелНиагарский водопад. Супруги признались, что испытали смешанное чувство -восторга и страха одновременно.Сильные впечатления должны были отвлечь Павла Прилучного ссупругой от неприятных воспоминаний об инциденте, который произошел сразу послеих прибытия в Канаду. После 10-часового перелета актеры едва добрались доотеля, где без сил упали в кровать и заснули. Однако выспаться им не удалось.Супругов среди ночи разбудила пожарная сигнализация. СупругаПавла Прилучного, которая перед сном принимала горячий душ, решила, что тревогаподнялась из-за пара в ванной комнате. Однако, позвонив на ресепшн, Агатавыяснила, что в отеле произошло возгорание и к ним едет пожарная команда.Пожарные, к счастью, быстро устранили причину задымления.с супругой быстро вернулись в номер, к прерванному отдыху,сообщает "7Дней".Совсем недавно в отношениях Муцениеце и Прилучного все было далеко не радужно. Супруги не скрывали, что в прошлом году их отношения пережили кризис: они чуть не расстались. Какое-то время Агата и Павел жили раздельно, но потом им удалось помириться.В одном из интервью интервью Агата Муцениеце призналась, что очень ревнив. Актриса назвала любовь мужа нездоровой. Павел не отпускает Агату одну на курорт.