9 апреля Петербург собрал лидеров всех северных стран Европы, которые сошлись в прямой дискуссии на площадке Арктического форума.

9 апреля Петербург собрал лидеров всех северных стран Европы, которые сошлись в прямой дискуссии на площадке Арктического форума. Само по себе событие уникальное, прямо полноценный североевропейский саммит, которого еще не было никогда. Но в то же время и все логично, ведь северяне оказались вроде как забытыми и выброшенными из диалога Восток — Запад на континенте.В то время как, например, Германия ведет к себе газопровод "Северный поток-2", а боссы немецких автомобильных концернов Mercedes и Volkswagen встречаются с Путиным и расширяют свой бизнес с Россией, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия все еще как бы держат строй на северном фланге, словно кто-то забыл снять их с караула, и они дисциплинировано себе в ущерб продолжают поддерживать антироссийские санкции. И вот сейчас их словно прорвало.В Петербург к Путину, словно тем же строем прибыли от викингов премьер Норвегии Эрна Сульберг и президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон, от варягов — премьер Швеции Стефан Левен, от бывшего в составе России Княжества Финляндского, а ныне Республики Финляндии — президент Саули Ниинисте.Интересной была самоидентификация каждого. Лидер некогда имперской Швеции сказал, что у него теперь — маленькая страна. И как бы в подтверждение своего волнения и вдруг прорвавшихся комплексов сослался на Пушкина. Путин в ответ лишь слегка сыронизировал по поводу Карла ХII и предложил спокойно вернуться в наше время."Когда наш царь-реформатор Петр I и король-романтик Карл XII воевали между собой, делили территории, с того момента прошло очень много времени. И теперь некоторые проблемы, о которых мы говорим сегодня, можно решить, только объединяя усилия. Вот для этого мы сегодня собрались. Думаю, что это пойдет на пользу", — подчеркнул российский президент.Но почему Путин назвал Карла XII как-то даже несколько снисходительно "романтиком"? Да потому, что ставший самодержцем в 15 лет Карл XII мечтал превратить Балтийское море во внутреннее море Швеции, хотя и без того Швеция, которую унаследовал король-подросток, была вторым по площади государством Европы после России.В империю Карла XII входили Финляндия и Карелия, Прибалтика, огромная часть Норвегии и обширные земли в Северной Германии. Но королю-романтику этого было мало, и он все время воевал. Уехав во главе своего войска верхом из Стокгольма 17-летним мальчиком, спустя 18 лет Карл XII после бесконечных войн вернется в Стокгольм лишь в гробу с пулей в голове.В какой-то момент Карл XII забрел и в Россию, оказавшись в 40 милях от Москвы, мечтая разбить и русского царя Петра Первого. Но не на того нарвался. Петр загнал шведа под Полтаву, и с тех пор в шведском это слово — символ сокрушительного поражения, а памятник Карлу XII в Стокгольме — это фигура короля-романтика с обнаженной шпагой и рукой, указывающей на Восток как мечта о реванше. Не сложилось.Чувствуя шведскую грусть, Путин решает чуть разрядить обстановку, начав, правда, тоже со строк Пушкина. "Я хочу вспомнить и другое стихотворение — "Полтава". "Ура! Мы ломим, гнутся шведы" -- есть такие строчки по поводу Полтавского сражения. Теперь мы чаще всего вспоминаем об этом, когда смотрим игру сборной России по футболу и "Тре Крунур". К сожалению для наших болельщиков, мы не так часто можем воспроизвести эти строчки стихотворения, потому что блестящая шведская сборная по хоккею радует и своих болельщиков, и наших, и объединяет, кстати говоря: спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане. Было бы очень хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял участие в играх Континентальной хоккейной лиги", — сказал Владимир Путин.Это — о будущем. Пока же в Петербурге в противоположность премьеру из десятимиллионной "маленькой" Швеции премьер пятимиллионной Норвегии Эрна Сульберг говорила, что у нее большая страна. "А мы — крупная страна. Мы должны быть более подготовлены к поисково-спасательным операциям, мы должны быть готовы к экологическим катастрофам, мы должны помогать людям, живущим там", — отметила Сульберг.Никто не спорил. Но продолжим о том, как скандинавы представлялись. Исландец назвал свою страну "скалой", но зато "активной". "Да, мы находимся в середине Северной Атлантики. Небольшая скала, но активная скала. У нас большой потенциал геотермальный", — подчеркнул Гудни Йоханнессон, президент Исландии . Но, конечно, всех покорил его очень приличный русский.Вообще какая-то неловкость из-за этих дурацких санкций по поводу далекого от Скандинавии Крыма чувствовалась. На мой взгляд, в особенно неудобной позе в этом вопросе оказалась Финляндия, хотя президент Ниинисте старался, как мы уже говорили, держать строй."Очень ясно всем, я уверен, что санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся — это просто", — считает Ниинисте.Вообще если вспомнить Крымскую войну, то финны в составе Российской империи воевали и на ней — в военных действиях на Балтике против англичан и французов. Сейчас вновь война вокруг Крыма — санкционная — и вновь финнов на нее мобилизуют. Впрочем, на человеческом уровне между русскими и финнами все хорошо.Но президенты на двусторонней встрече все же предпочли в этом удостовериться."Я посетил наше генеральное консульство в Санкт-Петербурге, которое выдает самое большое количество виз в российским гражданам. Там подтвердили, что Петербург является первым городом по посещаемости финскими туристами в России, и когда я это услышал, я вспомнил ваши слова, сказанные несколько лет назад: "Они умеют вести себя нормально", — сказал Саули Ниинисте."Нормально, туристы ведут себя нормально, закусывают, так что все с ними в порядке", — сказал Путин.А на панельной дискуссии Арктического форума Путин вспомнил длинный пас со стороны президента Ниинисте о транспондерах, приборах, которые позволяют идентифицировать военные самолеты. Сейчас ни Россия, ни НАТО на Севере транспондеры не включают, что тревожно и повышает риски."Президент Финляндии как представитель нейтрального государства некоторое время назад предложил, чтобы военные самолеты летали с включенными транспондерами, то есть с приборами, которые идентифицируют самолет. Мы согласились и сразу же внесли это предложение в рамках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный. Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются? По-моему, это абсолютно здравое предложение. Технически непростое решение, для нас тоже непростое, но я такое поручение дал Генштабу, Минобороны, они готовы его реализовать. Пускай НАТО реализует, тогда будет понятно, какой самолет где летит, где он в данный момент времени находится. Наша авиационная активность в зоне Балтийского моря, в Арктике на порядок ниже, чем активность стран НАТО. Надо бы об этом знать", — заявил Владимир Путин.Вел дискуссию журналист из компании Bloomberg Джон Фрайер. Обращаясь к Эрне Сульберг Фрайнер, премьер-министру Норвегии, почему-то сказал, что российские военные самолеты летали над Норвегией: "Недавно мы слышали новость о том, что два российских самолета-бомбардировщика пролетали над норвежской территорией. Не осложняют ли такие инциденты сотрудничество в Арктике?""Мы знаем, как реагировать на такие инциденты. Мы всегда информируем страны, когда ведем военные учения. Так ведет себя Норвегия. Если это масштабные учения НАТО, мы всегда приглашали российских наблюдателей. Мы были бы рады, если бы нас тоже почаще приглашали на учения", — сказала Эрне Сульберг Фрайнер.В ответ Путин дал понять, что "приглашать почаще" можно, если лишь и чаще проводить сами учения. Но тогда это странная просьба со стороны норвежцев. "Я хочу, чтобы все об этом тоже знали, мы всегда приглашаем на все наши учения без исключения иностранных наблюдателей. Всегда. У нас есть определенные договоренности, они всегда присутствовали. И теперь по поводу самолетов. Наши военные самолеты не летают над территорией Норвегии. Их не было там и, надеюсь, не будет. Да, они в нейтральном воздушном пространстве находятся. Поэтому я здесь больших угроз никаких не вижу", — отметил Путин.Закончили на хорошей ноте, хотя и ведущий Джон Фрайер вновь спрашивал, сколь зависит будущее России от санкций."Будущее России не зависит от санкций. Будущее России зависит только от нас, от того, насколько мы сможем эффективно преобразовать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько мы сможем эффективно все это использовать. Насколько мы сможем эффективно использовать внутренние ресурсы российской экономики. Давайте вернемся просто к нормальной политической жизни, осознаем, что мир взаимозависим и чтобы добиться общего результата, нужно работать вместе", — заявил глава российского государства.