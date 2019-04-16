Президент России подписал закон, по которому запрещается размещать гостиницы (хостелы) в жилых помещениях. В силу он вступит с 1 октября 2019 года. Ранее по срокам не могли договориться депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, но в итоге была принята компромиссная дата.

Президент России подписал закон, по которому запрещается размещать гостиницы (хостелы) в жилых помещениях. В силу он вступит с 1 октября 2019 года.Документ был размещен на официальном портале правовой информации 15 апреля.В нем, в частности, говорится, что "жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".Этот закон был принят Госдумой в третьем чтении 6 марта, но 13 марта Верхняя палата парламента его отклонила, напоминает ТАСС.Тогда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы поддерживают концепцию данного закона, но предлагают перенести дату его вступления в силу на 1 января 2020 года для того, чтобы для бизнеса появился переходный период.Депутаты Госдумы, в свою очередь, предложили сенаторам отсрочить закон до 1 июля, но в Совете Федерации отказались и предложили компромиссную дату — 1 октября.Она и была в итоге поддержана на очередном заседании специально созданной согласительной комиссии.На такое решение повлиял аргумент туристических регионов страны. Там обратили внимание депутатов на то, что места в хостелах на отпускной период уже забронированы.