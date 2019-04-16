В Россию с двухдневным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В преддверии переговоров с Владимиром Путиным высокий гость посетил Госдуму, где встретился со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений.
В Россию с двухдневным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В преддверии переговоров с Владимиром Путиным высокий гость посетил Госдуму, где встретился со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений.
Россия и Таджикистан – надежные стратегические партнеры,
которые достигли высокого уровня сотрудничества, отметил Эмомали Рахмон. По его
словам, большую роль в этом играют межпарламентские связи.
Глава республики пригласил Вячеслава Володина и
руководителей фракций Госдумы посетить Таджикистан. Рахмон отметил, что
парламентариям было бы важно получить информацию о происходящем "из первых
уст". В качестве примера сотрудничества таджикский лидер привел
взаимодействие в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Президент отметил, что деловые, торгово-экономические и
культурные связи с Таджикистаном имеют 80 российских регионов. При этом в
Душанбе ждут прихода больших инвестиций из России, подчеркнул Рахмон.
Глава государства также отметил взаимодействие в сфере
образования. По его словам, в российских вузах обучаются 20 тысяч граждан
Таджикистана, а с учетом детей трудовых мигрантов – 30 тысяч.
Позиции русского языка в республике сильны, отметил Рахмон.
Он напомнил, что великий и могучий изучается в республике с ранних классов.
Кроме того, в скором времени в Таджикистане появятся пять новых русскоязычных
школ.
Вместе с тем есть и проблемы. В беседе с Володиным Рахмон
указал на недостаток педагогических кадров и адаптированных учебников и
попросил российских парламентариев посодействовать в решении проблемы. По
словам главы государства, этот вопрос он поднимал еще с 1990-х годов.
В ходе встречи была затронута и тема трудовой миграции.
Рахмон отметил, что за последние годы Москва и Душанбе достигли большого
прогресса в этом вопросе. "В ходе визита также будут подписаны важные
документы по этой сфере, в частности, соглашение по организованном набору
трудовых мигрантов из Таджикистана для работы в России", – сказал президент.
Тем не менее, отметил Рахмон, некоторые проблемы в этой
сфере все еще актуальны. В частности, лидер Таджикистана указал на
необходимость упрощения процедур постановки мигранта на учет, получения
патентов на работу. "Мы рассчитываем на проведение очередного этапа
миграционной амнистии для наших трудовых мигрантов", – сообщил глава
государства.
Другой важный аспект сотрудничества двух стран – борьба с терроризмом. По словам Рахмона, расположенная в
Таджикистане 201-я российская база является важной частью системы региональной
безопасности.
Президент отметил тревожную ситуацию в соседнем Афганистане,
где в скором времени ожидается вывод американских войск. В укреплении
оборонного потенциала Душанбе рассчитывает на Москву, подчеркнул глава
государства.
В конце встречи со спикером Госдумы президент Таджикистана
выразил надежду, что поднятые на встрече вопросы станут предметом внимания
нижней палаты российского парламента.
Напомним, в октябре прошлого года Госдуму посетил председатель Маджлиси милли (Национального совета) – верхней палаты парламента
Таджикистана . Обсуждались различные аспекты отношений
двух стран, в том числе положение русского языка в республике. Вячеслав Володин
поблагодарил гостя за сохранение образования на русском языке.
Международное сотрудничество – один из приоритетов Госдумы
седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,
активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают
налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве
эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.