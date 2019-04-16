В Россию с двухдневным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В преддверии переговоров с Владимиром Путиным высокий гость посетил Госдуму, где встретился со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений.

В Россию с двухдневным визитом прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В преддверии переговоров с Владимиром Путиным высокий гость посетил Госдуму, где встретился со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений.Россия и Таджикистан – надежные стратегические партнеры,которые достигли высокого уровня сотрудничества, отметил Эмомали Рахмон. По егословам, большую роль в этом играют межпарламентские связи.Глава республики пригласил Вячеслава Володина ируководителей фракций Госдумы посетить Таджикистан. Рахмон отметил, чтопарламентариям было бы важно получить информацию о происходящем "из первыхуст". В качестве примера сотрудничества таджикский лидер привелвзаимодействие в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.Президент отметил, что деловые, торгово-экономические икультурные связи с Таджикистаном имеют 80 российских регионов. При этом вДушанбе ждут прихода больших инвестиций из России, подчеркнул Рахмон.Глава государства также отметил взаимодействие в сфереобразования. По его словам, в российских вузах обучаются 20 тысяч гражданТаджикистана, а с учетом детей трудовых мигрантов – 30 тысяч.Позиции русского языка в республике сильны, отметил Рахмон.Он напомнил, что великий и могучий изучается в республике с ранних классов.Кроме того, в скором времени в Таджикистане появятся пять новых русскоязычныхшкол.Вместе с тем есть и проблемы. В беседе с Володиным Рахмонуказал на недостаток педагогических кадров и адаптированных учебников ипопросил российских парламентариев посодействовать в решении проблемы. Пословам главы государства, этот вопрос он поднимал еще с 1990-х годов.В ходе встречи была затронута и тема трудовой миграции.Рахмон отметил, что за последние годы Москва и Душанбе достигли большогопрогресса в этом вопросе. "В ходе визита также будут подписаны важныедокументы по этой сфере, в частности, соглашение по организованном наборутрудовых мигрантов из Таджикистана для работы в России", – сказал президент.Тем не менее, отметил Рахмон, некоторые проблемы в этойсфере все еще актуальны. В частности, лидер Таджикистана указал нанеобходимость упрощения процедур постановки мигранта на учет, полученияпатентов на работу. "Мы рассчитываем на проведение очередного этапамиграционной амнистии для наших трудовых мигрантов", – сообщил главагосударства.Другой важный аспект сотрудничества двух стран – борьба с терроризмом. По словам Рахмона, расположенная вТаджикистане 201-я российская база является важной частью системы региональнойбезопасности.Президент отметил тревожную ситуацию в соседнем Афганистане,где в скором времени ожидается вывод американских войск. В укрепленииоборонного потенциала Душанбе рассчитывает на Москву, подчеркнул главагосударства.В конце встречи со спикером Госдумы президент Таджикистанавыразил надежду, что поднятые на встрече вопросы станут предметом вниманиянижней палаты российского парламента.Напомним, в октябре прошлого года Госдуму посетил председатель Маджлиси милли (Национального совета) – верхней палаты парламентаТаджикистана . Обсуждались различные аспекты отношенийдвух стран, в том числе положение русского языка в республике. Вячеслав Володинпоблагодарил гостя за сохранение образования на русском языке.Международное сотрудничество – один из приоритетов Госдумыседьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничествеэксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.