Телеведущая
высказалась в соцсети о пожаре в Соборе Парижской Богоматери. Ксения Собчак озвучила альтернативную версию возгорания.
Телеведущая
высказалась в соцсети о пожаре в Соборе Парижской Богоматери. Ксения Собчак озвучила альтернативную версию возгорания.
Светская львица связала пожар в Нотр-Дам де Пари с тем, что французские власти в последнее время ведут крайне "левую"
политику, а каждый пятый житель носит имя Мухаммед. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак
написала, что происходящее в Париже напоминает ей роман-антиутопию "Атлант
расправил плечи".
При этом знаменитость позволила себе очень грубые выражения. "Деремонтировались…
*** социалисты… Угробили мой самый любимый город в мире крысами, бомжами и
радикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли", – написала Ксения Собчак. На этом звезда не успокоилась и опубликовала пост в Instagram, который
вызвал у многих критику.
"Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где
теперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что
шедевры не служат разуму, который их недостоин", – высказалась Ксения Собчак.
Слова о "Мухаммедах" во Франции вызвали шквал замечаний. Некоторые
подписчики обвинили журналистку в расизме. "С Волочковой в бане вы, Ксюша,
органичнее смотритесь, нежели экспертом по миграционной политике дальнего
зарубежья", "Думаю, что с именем Мухаммед вы зря", "И
что? Причем тут имя Пророка? У каждого второго имя Жан, у каждого четвертого
Алекс", "Ксения, вот со всем уважением, но вы иной раз такую ересь
несете, что через глаза читать больно", – обрушились на пользователи соцсети.
В частности, в комментариях под постом высказался юморист Максим Галкин.
Он не согласился с мнением ведущей. По его словам, люди протестуют, когда
видят, что власть их не уважает, а преступная халатность, из-за которой
возникают пожары, не имеет национальности и религии. Известно, что Собор Парижской
Богоматери восстановят на деньги благотворителей – сбор средств начали на
государственном уровне, передает