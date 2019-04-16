Телеведущая высказалась в соцсети о пожаре в Соборе Парижской Богоматери. Ксения Собчак озвучила альтернативную версию возгорания.

Телеведущаявысказалась в соцсети о пожаре в Соборе Парижской Богоматери. Ксения Собчак озвучила альтернативную версию возгорания.Светская львица связала пожар в Нотр-Дам де Пари с тем, что французские власти в последнее время ведут крайне "левую"политику, а каждый пятый житель носит имя Мухаммед. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчакнаписала, что происходящее в Париже напоминает ей роман-антиутопию "Атлантрасправил плечи".При этом знаменитость позволила себе очень грубые выражения. "Деремонтировались…*** социалисты… Угробили мой самый любимый город в мире крысами, бомжами ирадикальной толерантностью. А теперь еще и сожгли", – написала Ксения Собчак. На этом звезда не успокоилась и опубликовала пост в Instagram, которыйвызвал у многих критику."Я не знаю, что построят на этом месте в стране, гдетеперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед, но я точно знаю, чтошедевры не служат разуму, который их недостоин", – высказалась Ксения Собчак.Слова о "Мухаммедах" во Франции вызвали шквал замечаний. Некоторыеподписчики обвинили журналистку в расизме. "С Волочковой в бане вы, Ксюша,органичнее смотритесь, нежели экспертом по миграционной политике дальнегозарубежья", "Думаю, что с именем Мухаммед вы зря", "Ичто? Причем тут имя Пророка? У каждого второго имя Жан, у каждого четвертогоАлекс", "Ксения, вот со всем уважением, но вы иной раз такую ересьнесете, что через глаза читать больно", – обрушились на пользователи соцсети.В частности, в комментариях под постом высказался юморист Максим Галкин.Он не согласился с мнением ведущей. По его словам, люди протестуют, когдавидят, что власть их не уважает, а преступная халатность, из-за которойвозникают пожары, не имеет национальности и религии. Известно, что Собор ПарижскойБогоматери восстановят на деньги благотворителей – сбор средств начали нагосударственном уровне, передает