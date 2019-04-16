Нападающий Вашингтон Кэпиталз подрался с форвардом Каролины Андреем Свечниковым на матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Александр Овечкин нокаутировал противника.

Нападающий"Вашингтон Кэпиталз" подрался с форвардом "Каролины"Андреем Свечниковым на матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Александр Овечкин нокаутировал противника.Хоккеистыподрались в первом периоде встречи. Яростный бой продлился несколько секунд изавершился победой Александра Овечкина, передает В итоге обоих драчунов удалили со льда. Мачт завершилсяпобедой "Каролины" над "ВашингтонКэпиталз" со счетом 5:0,сообщает телеканалОтметим,это далеко не первый раз, когда пускает в ход кулаки наматчах. Так, в 2010 году россиянин подрался с защитником "Нью-Йорк Рейнджерс"Даниэлем Жирарди.