Нападающий
Вашингтон Кэпиталз подрался с форвардом Каролины
Андреем Свечниковым на матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Александр Овечкин нокаутировал противника.
Нападающий
"Вашингтон Кэпиталз" подрался с форвардом "Каролины"
Андреем Свечниковым на матче 1/8 финала Кубка Стэнли. Александр Овечкин нокаутировал противника.
Хоккеисты
подрались в первом периоде встречи. Яростный бой продлился несколько секунд и
завершился победой Александра Овечкина, передает В итоге обоих драчунов удалили со льда. Мачт завершился
победой "Каролины" над "Вашингтон
Кэпиталз" со счетом 5:0,
сообщает телеканал
Отметим,
это далеко не первый раз, когда пускает в ход кулаки на
матчах. Так, в 2010 году россиянин подрался с защитником "Нью-Йорк Рейнджерс"
Даниэлем Жирарди.