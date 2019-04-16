Огонь бушует на Соборе Парижской Богоматери. Пожар перекинулся на левую его башню. Чтобы подняться на нее, нужно преодолеть 422 ступени. Всего у Нотр-Дам-де-Пари две башни. Пожарные, которые борются с пожаром, отмечают, что возгорание является сложным.

Огонь бушует на Соборе Парижской Богоматери. Пожар перекинулся на левую его башню. Чтобы подняться на нее, нужно преодолеть 422 ступени. Всего у Нотр-Дам-де-Пари две башни. Пожарные, которые борются с пожаром, отмечают, что возгорание является сложным.На месте происшествия приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает "Интерфакс". У собора в центре Парижа на острове Сите сначала обрушился шпиль, а затем обвалилась выполненная из свинцовых плиток крыша весом более 250 тонн. Главный 96-метровый шпиль собора относительно новый – его заменили в 1786 году. Реликвии Собора Парижской Богоматери находятся в безопасности, заверил представитель собора Андре Фино. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает, утверждает он.Бушующий в Соборе парижской Богоматери пожар не привел к гибели людей, также нет и пострадавших.Собор Парижской Богоматери фактически сгорел. Он является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли с 1163 по 1345 годы. Реставрация готического собора проводилась в XIX веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль. В 1239 году в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа.Почти 9 веков в соборе короновали монархов, отпевали монаршие особы. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон. Здесь проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа.Здесь же находится один из крупнейших в мире органов: у него 111 регистров и коло 8 тысяч труб. В средний неф собора можно легко вписать 12-этажный дом.По идее, в момент начала строительства собора, он должен был вмещать в себя всех парижан – около 10 тысяч прихожан. Ежегодно собор посещают 14 миллионов туристов.Нотр-Дам-де-Пари находится на месте более древней базилики Святого Стефана. В дохристианские времена здесь стоял храм Юпитера. Высота колоколен собора – 69 метров. А колокол Эммануэль на правой башне весит 13 тонн. Этот колокол всегда начинал звонить первым.От Собора Парижской богоматери начинается отсчет всех расстояний во Франции. Здесь находится местный нулевой километр.