Широко известный
блогер, а также арт-директор одного из московских заведений баран Толик
признался в любви к Примадонне. Мохнатая знаменитость уверена, что сможет отбить Аллу
Пугачеву у Максима Галкина.
Широко известный
блогер, а также арт-директор одного из московских заведений баран Толик
признался в любви к Примадонне. Мохнатая знаменитость уверена, что сможет отбить Аллу
Пугачеву у Максима Галкина.
В сатирическом Instagram-аккаунте
барана Толика появилась фотография главной певицы отечественной эстрады. Ниже,
под снимком, от лица парнокопытного опубликовано признание.
"Жену у галкина
максима решил отбить мне не впервой ох то ли еще будет ой ой ой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – пишет баран.
Мнения подписчиков
Толика разделились. Одни утверждали, что баран не пара Примадонне,
другие отмечали, что разрушать семью – дело недостойное даже для животного.
"Не надо!) Пусть галкин себе оставит)",
"Удачи Толик!!", "Толя, ну ты что? Не
знала, что ты так коварен", "Толя,
она тебе не пара!😁", "Толян прекращай
бабушек себе искать, хотя бы Кристину в жены бери, Галкин тоже может быть женой
😂", – смеялись интернет-обыватели.
Напомним, баран Толик – это виртуальный
персонаж, который представляет сеть грузинских ресторанов. Есть у него и
реальный прототип – парнокопытное, которое развлекает гостей одного из
заведений. Толик обладает довольно популярными аккаунтами в соцсетях, где
публикуются его забавные фото и юмористические надписи к ним.