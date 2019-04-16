Широко известный блогер, а также арт-директор одного из московских заведений баран Толик признался в любви к Примадонне. Мохнатая знаменитость уверена, что сможет отбить Аллу Пугачеву у Максима Галкина.

Широко известныйблогер, а также арт-директор одного из московских заведений баран Толикпризнался в любви к Примадонне. Мохнатая знаменитость уверена, что сможет отбить АллуПугачеву у Максима Галкина.В сатирическом Instagram-аккаунтебарана Толика появилась фотография главной певицы отечественной эстрады. Ниже,под снимком, от лица парнокопытного опубликовано признание."Жену у галкинамаксима решил отбить мне не впервой ох то ли еще будет ой ой ой (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – пишет баран.Мнения подписчиковТолика разделились. Одни утверждали, что баран не пара Примадонне,другие отмечали, что разрушать семью – дело недостойное даже для животного."Не надо!) Пусть галкин себе оставит)","Удачи Толик!!", "Толя, ну ты что? Незнала, что ты так коварен", "Толя,она тебе не пара!😁", "Толян прекращайбабушек себе искать, хотя бы Кристину в жены бери, Галкин тоже может быть женой😂", – смеялись интернет-обыватели.Напомним, баран Толик – это виртуальныйперсонаж, который представляет сеть грузинских ресторанов. Есть у него иреальный прототип – парнокопытное, которое развлекает гостей одного иззаведений. Толик обладает довольно популярными аккаунтами в соцсетях, гдепубликуются его забавные фото и юмористические надписи к ним.